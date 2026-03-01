Vero, propietaria de una empresa de trasteros: "Es un trabajo que se va llevando solo, únicamente tienes que estar atento al teléfono"

En el mundo del emprendimiento, no siempre necesitas crear un nuevo concepto para triunfar. A veces hay que desarrollar ideas a partir de conceptos ya existentes que luego pueden convertirse en grandes éxitos. El caso de Vero es un ejemplo de ello.

En el canal de Youtube de Eric Ponce, Vero se ha sincerado sobre su negocio de trasteros llamado Upstorage. Su idea es clara: ofrecer habitaciones de 2x1 metros cuadrados y una altura de dos metros y medio que sirven para complementar el espacio que a veces falta en casa de sus clientes.

Necesidad de un negocio así

Vero cuenta que empezó su negocio porque percibió la necesidad de que existiera una empresa así. Vio que realmente la idea tenía fututo y se adaptaba a sus necesidades.

En sus inicios contó con la ayuda de su amigo que se dedica también a este sector, el cual actuó como su maestro y le dio las instrucciones necesarias para empezar. También le presentó proveedores y arquitectos.

Según su propio testimonio, el periodo más duro de trabajo coincide con los primeros meses. Durante este tiempo, la prioridad es llenar de clientes los trasteros, y se invierte tiempo y dinero en publicidad.

Boca a boca

Pero aun así, comenta que, al ser un negocio dentro del núcleo urbano, los clientes son del día a día e incluso pueden ser sus propios vecinos de arriba. Por eso, el proceso de llenarlo es más el boca a boca entre la gente del barrio.

Lo que más destaca Vero sobre este tipo de negocios es: "El día a día es un trabajo que se va llevando solo, porque únicamente tienes que estar atento al teléfono, a llamadas de gente que te pide información o a propios clientes que se han olvidado la clave de acceso o que quieren cambiar el trastero. Entonces no es necesario, en nuestro caso, una persona las ocho horas del día en el centro". Por eso, este negocio ahorra mucho capital en sueldos del personal, básicamente porque no hay.

Inversión inicial

La inversión inicial que requiere este negocio es de aproximadamente 100.000 euros. Vero estima que puede tardar 4 o 5 años en recuperar la inversión con sus 97 trasteros.

Actualmente, tiene todos los trasteros alquilados y, según cuenta, no hay apenas rotación de clientes. De hecho, ese es su objetivo: que los clientes no se muevan y conserven su trastero muchos años, como si fuera una habitación más de su casa.

Lo mejor de este negocio, además de que es novedoso en distintos municipios y cuenta con un sistema de seguros bastante bien elaborado por si ocurre algún inconveniente, es que puede desarrollarse mucho en el futuro y tener un peso muy importante en el sector del emprendimiento.