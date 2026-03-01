El optimismo de Telefónica y por qué algo se mueve en la UE para que haya una ola de fusiones entre telecos

Fue hace ya año y medio cuando se presentó a bombo y platillo en el corazón de Europa el esperadísimo ‘informe Draghi’. Un extenso documento -orquestado por el expresidente del BCE y ex primer ministro italiano Mario Draghi- que recogía una avalancha de propuestas para que la Unión Europea vuelva a ser una potencia industrial y frene la sangría de competitividad frente a Estados Unidos y China.

La Comisión Europea lo asume como hoja de ruta de reformas para reactivar sectores clave para la economía continental presente y futura. Y se admite con naturalidad que el informe es la nueva biblia comunitaria. Pero medio en serio medio en broma, también se desliza que puede convertirse en la biblia en la mesilla de noche, que allí se tiene, pero ni se lee ni se actúa en consecuencia. Las grandes telecos europeas no están dispuestas a aceptar que esto pase. O al menos se han movilizado para meter presión para que no suceda.

El ‘informe Draghi’ alerta de que las tecnológicas y telecos europeas no tienen el tamaño suficiente para impulsar su propia tecnología e invertir lo suficiente para hacer frente a sus rivales norteamericanos y asiáticos. Y por ello el documento respalda muy explícitamente fomentar las fusiones entre compañías de telecomunicaciones. Justo lo que defienden las grandes telecos europeas, con la española Telefónica como una de las voces que con más firmeza defiende la necesidad de una concentración en el sector para que haya compañías de tamaño suficiente para poder invertir las sinergias milmillonarias que generaría la consolidación en tecnologías propias europeas para reforzar la autonomía estratégica de la UE ante la evidente reordenación del mapa de alianzas y tensiones geopolíticas.

Telefónica ha diseñado una nueva estrategia para elevar su rentabilidad y acelerar su crecimiento, con el objetivo de estar preparada para sumarse a la ola de fusiones entre compañías del sector y hacerlo con un papel protagonista. El proceso de consolidación sólo es posible si la Comisión Europea abre la mano y flexibiliza su estricta política de evitar grandes fusiones y favorecer que haya cuatro grandes operadores de telecomunicaciones en cada estado miembro. Mientras que en EEUU, China o India sólo hay tres grandes telecos, en Europa hay 38 con más de 500.000 clientes.

Las operadoras continentales vienen metiendo presión para conseguir los cambios regulatorios necesarios, y desde Telefónica se detectan y se aplauden cambios que se están desarrollando en Europa que deberían desembocar en la esperada concentración. “Seguimos siendo optimistas sobre los cambios que se están produciendo en Europa y las oportunidades de consolidación”, subrayó la semana la pasada el presidente de Telefónica, Marc Murtra, a las puertas de una nueva edición del Mobile World Congress (MWC) que se celebra esta semana en Barcelona.

“Ha habido avances”, apuntó el presidente de Telefónica, que interpreta efectivamente como avances la insistencia de la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, en asumir el ‘informe Draghi’ como su hoja de ruta, y también la defensa explícita que hizo hace unas semanas Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo,de permitir “cierto grado” de concentración entre telecos y que desvelara que los Gobiernos de los Veintisiete realmente quieren facilitar la creación de “auténticos campeones europeos”.

“Ha habido avances”, sí, pero también matizó Murtra que “lo importante es el final, no la ruta”. Y es que el directivo, en cualquier caso, sabe que las declaraciones públicas sobre la aspiración de crear grandes grupos en Europa “sólo sirven si hay un cambio en la política de fusiones y adquisición en la praxis, sólo si hay un cambio real en el panorama europeo”. La Comisión Europea trabaja en una actualización de las directrices de competencia que han servido para frenar grandes fusiones y adquisiciones en el sector de las telecos durante las dos últimas décadas. Desde el área de Competencia, comandada por la vicepresidenta Teresa Ribera, se reconoce que la actualización de las directrices es imprescindible porque el mundo ha cambiado, pero se desliza que se buscará un equilibrio entre una barra libre de fusiones y la necesaria protección del consumidor preservando la competencia.

Las compañías reclaman desde hace años una relajación del corsé actual de la normativa comunitaria de competencia, con el objetivo de reducir la debilidad del excesivamente fragmentado sector de las telecos en Europa. Telefónica quiere tener un papel activo, protagonista, en los movimientos corporativos que vienen, con compras en cada uno de sus grandes mercados europeos (España, Alemania y Reino Unido) y luego movimientos transnacionales. El nuevo plan estratégico está orientado para hacer la compañía más ágil, más eficiente y más rentable para estar preparada cuando llegue el momento de la verdad. “Queremos liderar ese proceso”, subrayó Murtra. “Queremos ayudar a que ocurra por el bien de Europa, por el bien del sector de telecomunicaciones y también por el bien de Telefónica”.