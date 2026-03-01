¿Cuándo es el próximo cambio de hora? ¿Será el último en España?

El paso de los días de invierno siempre plantea una pregunta llena de anhelo: ¿cuándo dejará de anochecer tan temprano?

Los días largos, el buen tiempo, el calorcito, una tarde bien aprovechada por la luz... ¿a quién puede no gustarle eso?

Cuando se piensa en eso, es fácil ponerse a elucubrar en la siguiente cuestión: ¿cuándo será el cambio de hora?

Horario de verano 2026

Aquellos que olvidan el día del acontecimiento de un año para el otro, les recordamos que el cambio de verano en España es el último domingo de marzo.

Y este año, será la madrugada del 29 de marzo, la noche del sábado al domingo, cuando se hará nuevamente el cambio de hora al horario de verano 2026. Los relojes deberán adelantarse una hora para entrar en el horario de verano. Como manda la tradición, esa noche dormiremos una hora menos.

Un cambio común a toda la UE

La modificación horaria de verano se aplica en todos los países de la Unión Europea (UE), con la intención de ajustar mejor la jornada laboral a las horas de luz natural.

Y es que es en esas fechas, cuando se celebra el equinoccio de la primavera, cuando el día se hace más largo y amanece antes y anochece más tarde, hasta otoño.

¿Hay que adelantar o retrasar el reloj?

En el cambio horario de verano hay que adelantar el reloj una hora. El momento exacto de hacerlo es el último domingo de marzo, concretamente la madrugada del día 29, en la que a las dos pasarán a ser las tres.

Si prevés estar durmiendo a esa hora, lo más cómodo es adelantar los relojes al ir a dormir para levantarte el domingo con la hora real. Aunque también es verdad que no debes preocuparte en exceso, porque todos los dispositivos digitales inteligentes realizan el cambio horario ellos solos.

Así que, como ya debes saber, cuando te despiertes tu móvil estará actualizado en la hora correcta.

¿Cómo te afectará el horario de verano?

El efecto más inmediato del cambio de hora es que amanecerá y anochecerá más tarde, por lo que dispondremos de más tiempo de luz solar por las tardes. Es una buena noticia para aquellos que les gusta la luz, hacer vida por las tardes y aprovechar hasta el último rayo. Sin embargo, aquellos que amanecen muy temprano tendrán que empezar su jornada sin luz natural.

Aun así, el cambio al horario de verano no solo produce un cambio rutinario en las personas, sino que puede tener algunos impactos en tu salud, entre los que se encuentra la desadaptación y síntomas similares a los que provoca el 'jet lag': fatiga y cansancio general, somnolencia durante el día, dificultad para conciliar el sueño por la noche, irritabilidad, falta de concentración y disminución del rendimiento físico e intelectual.

Hambre a destiempo

También se puede sentir hambre a horas intempestivas o, todo lo contrario, falta de apetito o sensación de plenitud tras la comida.

En todo caso, los humanos no somos los únicos que sufrimos el cambio de hora. Se investigan también los problemas que pueden afectar a los animales, sobre todo los de granja.

El cambio horario altera las horas de alimentación, por ejemplo en los cerdos, provocándoles ansiedad. También modifica las horas de ordeñar a las vacas (se les extrae la leche cada 12 horas), lo que provoca pérdidas en el total de litros obtenidos al final del día.

¿Qué justifica el cambio horario?

Entonces, si puede provocar desajustes en la salud de las personas y la mayoría de expertos recomiendan quedarse con el horario de invierno, ¿por qué se sigue realizando el cambio horario? Y aún más: ¿por qué la mayoría prefiere el horario de verano?

Pues porque aunque algunos crean que el amor mueve el mundo, en realidad lo que mueve el mundo, como la mayoría sabe ya, es la economía, el dinero. Así que el cambio horario es cuestión de números y bolsillo.

Según los expertos a favor del cambio horario, supone un ahorro energético y económico. Desde el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae), se aprovechan más las horas de sol, por lo que no se consume energía eléctrica. El cálculo que han hecho desde Idae es de unos 6 euros al año.

Visto así, puede parecerte una cantidad ínfima, y ellos lo saben, pero si se multiplican estos 6 euros por los 24 millones de hogares en España, el ahorro asciende a 144 millones de euros en nuestro país.

¿Será el último cambio de hora?

Hace unos meses, durante los días previos al último cambio horario de invierno, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, publicó un vídeo en sus redes sociales poniendo en duda la continuidad del cambio horario, así como su utilidad.

En consecuencia, el mismo Gobierno realizó una petición a la Unión Europea para eliminar este cambio de hora a partir de 2026: "Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido. Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente", argumentaba el presidente del Gobierno en su vídeo.

La Comisión Europea se había fijado en principio el objetivo de poner fin a los cambios en 2019, pero el plan era demasiado ambicioso y el Parlamento Europeo propuso después que el último año con cambio de hora fuera el 2021.

Sin embargo, tampoco ha sido así. La voluntad de los eurodiputados era que los países que se quedasen con el horario de verano hicieran el último cambio en marzo, y los que optasen por el de invierno, en octubre.

¿Con qué horario se quedará España?

El cambio de hora se remonta a la década de los 70, con la primera crisis del petróleo, cuando algunos países decidieron adoptar esta medida para aprovechar mejor la luz natural del sol y consumir menos electricidad.

En el 74, España introdujo el cambio horario y en 1980, la Comunidad Económica Europea -de la que España aún no formaba parte- publicó la primera directiva para poner orden sobre el tema en los diferentes países.

A la espera de la decisión europea

Sin embargo, pasan los años y el asunto sigue sin precisarse. El comité de expertos nombrado por el Gobierno para decidir si España se queda con el horario de invierno o con el de verano no se puso de acuerdo sobre qué era lo mejor y aunque, se abrió un periodo de reflexión para tomar una decisión, ahora mismo está todo en el aire a la espera de que Europa retome el tema.

Y todo apunta a que podría ser este año; al menos, el Gobierno español fijó en 2022 un calendario de cambios de hora en el que 2026 figuraba como la última fecha en que este tendría lugar: el domingo 25 de octubre, día en que se realizaría el último cambio de hora en España.