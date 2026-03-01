La primavera del dividendo: los 10 pagos del Ibex 35 que llegan antes de Semana Santa

La primavera está en pleno apogeo. Y también florece la retribución al accionista en el parqué de la Bolsa española. El periodo previo a la anticipada pausa que promete la Semana Santa dará el pistoletazo de salida a la temporada de dividendos que reparten una decena de compañías del Ibex 35 y el Mercado Continuo. Empezando con Logista —que pagó el dividendo principal de 1,45 euros por título este mismo jueves— una batería de compañías del tejido empresarial han pisado el acelerador a la remuneración de los accionistas en las últimas semanas, entre ellos Repsol, Acerinox, Sacyr, Iberdrola, ACS y ArcelorMittal.

Aunque Repsol, Acerinox, Sacyr e Iberdrola ya han premiado a sus inversores, no ha perdido el tren: este periodo estará dotada con un puñado de pagos de cotizadas como ArcelorMittal en distintos índices del BME —la operadora de la Bolsa—. Entre ellas, la aseguradora barcelonesa, Grupo Catalana Occidente, que cotiza en el Mercado Continuo, será la última empresa en entregar el dividendo en el último tramo del mes de febrero, por un importe entre 0,21 y 0,23 euros. El mes de marzo empieza con pagos por parte de Arcelor Mittal, cuyos accionistas percibirán un dividendo de 0,15 euros por título. El mes terminará con Bankinter, que repartirá 0,15 euros por acción. Los accionistas de la compañía de alimentación, Ebro Foods, podrán cobrar 0,23 euros por título a partir del 1 de abril.

La gran banca pagará después del festivo

La primavera del dividendo no termina con Semana Santa: el plato fuerte de dividendos, con un batacazo de pagos de bancos, eléctricas y grandes cotizadas que llegarán tras las vacaciones. CaixaBank será el primero en abonar un dividendo de 0,3321 euros por título dos días después del parón, el 7 de abril. El BBVA, por su parte, seguirá unos días después, con un dividendo final de 2025 por un importe de 0,60 euros por acción.

El aluvión de dividendos llegan tras una temporada de resultados repleto de hitos en los balances de los grandes jugadores del Ibex 35. Por ejemplo, la gestora de aeropuertos Aena, tiene previsto repartir 1,09 euros por acción tras reforzar su política de retribución un 11,7% con respecto a 2025 tras presentar beneficios récord 2.136 millones en el último ejercicio. El resultado se debe al tirón del tráfico de viajeros, aunque cabe matizar que el grupo que preside Maurici Lucena tendrá que aprobar este pago en la próxima junta, prevista para el 16 de abril. Iberdrola también ha reforzado su política. La energética ha propuesto esta semana elevar su dividendo total hasta un importe de 0,68 euros por acción, a la espera del aprobado de la junta de accionistas.

Además, seis de los pesos pesados del Ibex 35 —como es el caso de Inditex, Repsol, Endesa, Enagás, Ferrovial, o el Banco Sabadell— suelen fijar tres ocasiones en el calendario bursátil para pagar el dividendo. Iberdrola también ha disparado su dividendo un 6,25% y prevé repartir una parte del total anual de 0,68 euros por título durante el mes de abril. Aunque Endesa llega por último, prevé repartir un dividendo de 1,58 euros por acción, lo que implica una mejora de doble dígito. Esto eleverá la retribuición al accionista un 20% tras aumentar su beneficio un 18% en el último ejercicio. No obstante, la junta general de Endesa tendrá que dar el visto bueno a la nueva política de remuneración para que se concrete la fecha exacta en el calendario.

España lideró el pago de dividendos en 2025

Si no ha podido cobrar el grueso de los dividendos en los últimos meses, no hay motivo de preocuparse. España repartió 29.500 millones de euros a sus accionistas a lo largo de 2025, el aumento básico más alto del mundo, una vez eliminados el efecto divisa y los cambios en el calendario. En este sentido, las empresas españolas destacaron como las que más premiaron a sus inversores dentro de la Unión Europea, con un incremento del 12,7%, por encima de Países Bajos (5,1%), Suiza (4,7%), Alemania (2,9%), según la última entrega del Global Equity Study elaborada por Capital Group.

La gran banca española representó la mitad de la retribución a los accionistas, por un total de 12.200 millones de euros. El Banco Sabadell representó una cuarta parte de este aumento, ya que la entidad financiera repartió 2.500 millones a sus accionistas en el punto álgido de la operación pública de adquisición (OPA) del BBVA. Otras empresas que han reforzado su política de remuneración a lo largo de 2025 fueron Endesa e Iberdrola.

María González, responsable del negocio de Capital Group en España, Estados Unidos offshore y Latinoamérica, calcula que la remuneración al accionista repuntará un 5,4% a escala global a lo largo de 2026, hasta marcar un nuevo récord de 2,20 billones de dólares estadounidenses. Esto, según Capital Group, implica un crecimiento básico equivalente al 5,7%. "Para los inversores en España, los dividendos pueden seguir siendo una fuente fiable de ingresos y resistencia en cualquier condición de mercado", ha remarcado.