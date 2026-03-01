Mobile World Congress 2026, en directo: última hora del MWC y novedades

El Mobile World Congress 2026 ya está aquí. Desde este lunes hasta el próximo jueves 5 de marzo, Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat volverán a concentrar la atención de la industria tecnológica durante la celebración del célebre congreso, uno de los más influyentes del mundo para el sector.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias y todas las novedades que se presentarán en el MWC.

Carles Planas Bou Trump también condiciona el MWC: las turbulencias de la IA y la soberanía tecnológica de la UE marcan el 20 aniversario del congreso en Barcelona El Mobile World Congress no es ajeno a esa realidad. A pesar de su carácter comercial y apolítico, el peso de las amenazas de Trump permeará en la influyente feria internacional de la tecnología, que celebra su 20ª edición en Barcelona. Y no solo en los encuentros ministeriales a puerta cerrada, sino también en los escenarios principales. Desde mañana lunes hasta el próximo jueves 5 de marzo, el MWC 2026 acogerá un total de 52 charlas y sesiones de debate dedicadas a la soberanía tecnológica, lo que supone casi un 80% más que las que hubo el año pasado y un aumento de 766% respecto a la de hace cuatro.

Collboni dice que la apuesta tecnológica de Barcelona tras 20 años de MWC "no es temporal" El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmado que la apuesta de Barcelona por la tecnología, en la 20 edición del Mobile World Congress (MWC), no culmina con esta efeméride, puesto que es una apuesta que "no es temporal".