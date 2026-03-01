Marc Arias, asesor financiero: "El 80% de las empresas que cierran es por una mala gestión financiera"

Cada año, miles de negocios en España echan el cierre antes de cumplir apenas tres años, y no siempre por falta de ventas, sino por no entender lo que sucede con sus números. Muchos empresarios, cuando empiezan, tienen el foco en las ventas y se olvidan de las finanzas, y cuando se dan cuenta, ya es tarde, según reflexiona Marc Arias, asesor financiero y fundador del proyecto Directores Financieros.

Según datos recientes, hasta el 80% de los emprendimientos en España fracasan en menos de tres años, y una parte significativa de ese colapso está vinculada a decisiones tomadas sin suficiente control financiero. El mensaje de Arias ha calado, sobre todo entre directivos de pymes que reconocen que crecer sin visibilidad financiera es como acelerar con los ojos cerrados. "Puede que avances, pero tarde o temprano chocarás", afirma el experto.

El 83% de las empresas no sabe exactamente cuánto gana hasta que ya es tarde. El 60% toma decisiones financieras con datos desactualizados. Y el 100% cree que "más facturación" significa "más beneficio". Y no es así Marc Arias — Asesor financiero

El gran error de muchos empresarios

Para Arias, la causa más común de cierre no es la falta de clientes, sino la ausencia de control financiero en tiempo real: sin proyecciones de caja, sin análisis de márgenes, ni indicadores que permitan tomar decisiones estratégicas con antelación, la empresa vive a merced del azar.

Principales señales de riesgo según el experto:

Decisiones financieras tomadas con datos atrasados o imprecisos.

Ausencia de previsión de flujo de tesorería.

Proyectos de crecimiento sin evaluar su impacto en la caja futura.

El CFO (director financiero) tradicional, que sólo mira el pasado contable, ya no basta. La empresa necesita anticipación, no reacción Marc Arias — Asesor financiero

Esto no es una opinión aislada. Estudios independientes sobre el ecosistema empresarial español coinciden en que una mayoría significativa de pymes y startups desaparecen antes de consolidarse, y que muchos de esos cierres no se explican sólo por falta de clientes o financiación, sino por fallas internas en la gestión.

La visibilidad financiera importa más que nunca

En España, el tejido productivo está dominado por pymes y microempresas que representan más del 99% de las compañías activas. En ese contexto, tener una visión clara de la salud financiera no es solo una buena práctica: es una herramienta de supervivencia.

El CFO tradicional analiza el pasado. El CFO del futuro anticipa el impacto antes de que ocurra. Y cuando conviertes las finanzas en un sistema predictivo, pasa algo interesante: dejas de reaccionar y empiezas a dirigir Marc Arias — Asesor financiero

Según expertos en emprendimiento, el 80% de los proyectos fracasan antes de los primeros tres años, y una gestión profesional de las finanzas puede marcar la diferencia entre cerrar el negocio o convertirlo en una historia de crecimiento.

Empresas que incorporan un enfoque estratégico de finanzas (desde análisis de liquidez hasta simulación de escenarios y puntos de equilibrio) redu­cen el riesgo de tensiones de caja inesperadas y refuerzan su capacidad de adaptación en crisis económicas. Para muchos directivos, esto ya no es opcional: es la base para tomar decisiones con criterio.