Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránTrumpGanadores GoyaChipreMWC 2026IRPF pensionesRosalíaBarçaRopa usadaZygmunt BaumanEncuesta elecciones Andalucía
instagramlinkedin

El MWC 2026

La guerra en Irán dificulta la llegada al Mobile de algunos congresistas desde Oriente Medio

Barcelona vuelve a vibrar con el MWC pero sin lleno hotelero ni la euforia de antaño en restaurantes y ocio

Preparativos del MWC, este sábado 28 de febrero en en el recinto de Gran Via de la Fira de Barcelona.

Preparativos del MWC, este sábado 28 de febrero en en el recinto de Gran Via de la Fira de Barcelona. / Toni Albir / EFE

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La guerra de Irán está teniendo un impacto imprevisto en la inminente nueva edición del Mobile World Congress (MWC), el gran congreso tecnológico que comienza mañana en Barcelona (del 2 al 5 de marzo en la Fira de Gran Via). Las cancelaciones de vuelos en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán por el cierre del espacio aéreo en diversos países están dificultando la llegada de algunos congresistas desde esa región, según reconoce la GSMA, patronal mundial de las empresas de telecomunicaciones y organizadora del MWC 2026. "Tenemos un pequeño número de asistentes, expositores y ponentes de Oriente Medio que podrían verse afectados por interrupciones en los viajes", han señalado.

Aerolíneas de todo el mundo cancelaron ayer sus vuelos por el cierre del espacio aéreo en países de la zona como, por ejemplo, Qatar, Irak, Kuwait, Baréin o Emiratos Árabes Unidos. Según Cirium, una empresa de análisis especializada en aviación, este domingo se cancelaron 716 conexiones de los 4.329 vuelos previstos con destino en Oriente Medio.

Noticias relacionadas

Estas últimas semanas los organizadores del MWC han señalado que esperan igualar el récord de 109.000 visitantes que atrajo a Barcelona el congreso tecnológico en 2019 y 2025 y, además, elevar su impacto económico en la capital catalana hasta los 585 millones de euros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los hermanos Torres ultiman su nuevo restaurante en el Mercat de Santa Caterina
  2. Por qué ya no bajará más el precio del aceite de oliva que compramos en el supermercado
  3. La nueva atracción turística de Barcelona es una tienda del Paseo de Gràcia
  4. Zygmunt Bauman lo vio venir: el trabajo ya no garantiza una vida a salvo de la pobreza
  5. Catalunya completa la integración tarifaria del transporte: el título único de bus y tren llega a todo Girona y Terres de l'Ebre
  6. Los conductores de bus de L'Hospitalet logran una primera victoria judicial en su pulso laboral con Moventis
  7. Bellvitge lidera el primer programa español para investigar y atender enfermedades raras
  8. Estados Unidos se lanza con Israel al derribo del régimen iraní con ataques a gran escala

La guerra en Irán dificulta la llegada al Mobile de algunos congresistas desde Oriente Medio

La guerra en Irán dificulta la llegada al Mobile de algunos congresistas desde Oriente Medio

El conflicto entre EEUU e Irán reabre el fantasma del petróleo a 80 dólares y vaticina una apertura defensiva en las bolsas

El conflicto entre EEUU e Irán reabre el fantasma del petróleo a 80 dólares y vaticina una apertura defensiva en las bolsas

Unos 30 españoles quedan atrapados en un hotel de Dubái tras el cierre del espacio aéreo

Unos 30 españoles quedan atrapados en un hotel de Dubái tras el cierre del espacio aéreo

El impacto de un misil iraní deja al menos seis muertos y 20 heridos en el centro de Israel

El impacto de un misil iraní deja al menos seis muertos y 20 heridos en el centro de Israel

Eclipse total y luna de sangre en marzo de 2026: así cambia la luna este mes

Eclipse total y luna de sangre en marzo de 2026: así cambia la luna este mes

La Cúpula de Hierro, la Honda de David y Arrow: estos son los sistemas de defensa antiaérea que protegen a Israel

La Cúpula de Hierro, la Honda de David y Arrow: estos son los sistemas de defensa antiaérea que protegen a Israel

Invitar a los chicos

Invitar a los chicos

Miles de iraníes se congregan en la Plaza Enghelab de Teherán para llorar la muerte de Jameneí

Miles de iraníes se congregan en la Plaza Enghelab de Teherán para llorar la muerte de Jameneí