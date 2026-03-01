La guerra en Irán dificulta la llegada al Mobile de algunos congresistas desde Oriente Medio

La guerra de Irán está teniendo un impacto imprevisto en la inminente nueva edición del Mobile World Congress (MWC), el gran congreso tecnológico que comienza mañana en Barcelona (del 2 al 5 de marzo en la Fira de Gran Via). Las cancelaciones de vuelos en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán por el cierre del espacio aéreo en diversos países están dificultando la llegada de algunos congresistas desde esa región, según reconoce la GSMA, patronal mundial de las empresas de telecomunicaciones y organizadora del MWC 2026. "Tenemos un pequeño número de asistentes, expositores y ponentes de Oriente Medio que podrían verse afectados por interrupciones en los viajes", han señalado.

Aerolíneas de todo el mundo cancelaron ayer sus vuelos por el cierre del espacio aéreo en países de la zona como, por ejemplo, Qatar, Irak, Kuwait, Baréin o Emiratos Árabes Unidos. Según Cirium, una empresa de análisis especializada en aviación, este domingo se cancelaron 716 conexiones de los 4.329 vuelos previstos con destino en Oriente Medio.

Estas últimas semanas los organizadores del MWC han señalado que esperan igualar el récord de 109.000 visitantes que atrajo a Barcelona el congreso tecnológico en 2019 y 2025 y, además, elevar su impacto económico en la capital catalana hasta los 585 millones de euros.