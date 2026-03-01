La Generalitat imparte educación financiera a menores internos para que aprendan a manejar su dinero

Menores internos del centro educativo de justicia juvenil L'Alzina, en Palau-Solità i Plegamans (Vallès Occidental), han participado esta semana en un taller de educación financiera para "adquirir conocimientos básicos para mejorar" su manejo del dinero "tanto en el presente como en el futuro próximo cuando salgan del centro", ha informado el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. La conselleria ha explicado que 22 chicos han tomado parte del curso, en el que "han aprendido conceptos clave para la economía, como son los ingresos, los gastos, los presupuestos y los fondos de emergencia".

Justícia comenta que los internos han tenido la oportunidad de "trabajar cómo identificar y controlar los propios ingresos y gastos, cómo elaborar un presupuesto personal así como la necesidad de tener un fondo para cualquier emergencia o necesidad". El taller se ha complementado mediante casos prácticos que "han ayudado al alumnado a entender diversas situaciones ante las cuales se pueden encontrar, como gestionar los gastos de agua, luz, comida, limpieza o gas", destaca el departamento.

Profesionales del programa Educación Financiera en las Escuelas de Catalunya han impartido la actividad, que busca promover la formación financiera en la juventud. El programa, que está impulsado por el Institut d'Estudis Financers y cuenta con la colaboración de la Generalitat, brinda talleres gratuitos a alumnos de cuarto de ESO, así como a adultos y estudiantes de ciclos de Formación Profesional, ofreciendo materias formativas como la administración del dinero, deudas, impuestos e inversiones.

El centro de justicia juvenil L'Alzina dispone de 76 plazas para acoger a chicos a los que se ha impuesto medidas judiciales de internamiento, sea por sentencia firme o como medida cautelar previa a un juicio. Puede ser en régimen cerrado o semiabierto. Justícia expone que solo el 9,3% de los menores que pasan por la justicia juvenil acaban internados. Añade que la tasa de reinserción es elevada y que siete de cada 10 menores a los que se aplican medidas no vuelven a delinquir.