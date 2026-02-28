Presupuestos de la Generalitat 2026: ¿Cuál es la inversión por habitante en cada comarca?

Más allá de las grandes cifras de los presupuestos que el Govern ha aprobado para 2026, para medir el impacto real que tienen las cuentas en la ciudadanía hay que fijarse en las inversiones más concretas sobre el terreno, el dinero que se prevé invertir en cada comarca.

En el siguiente mapa puedes consultar la inversión presupuestada para cada comarca de Catalunya y la inversión que esa cantidad supone por habitante teniendo en cuanta la población de cada comarca.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Inversión per cápita según los presupuestos

En números absolutos, las comarcas que reciben mayor inversión son el Barcelonès (787,2 millones de euros), el Vallès Occidental (235,5 millones), el Baix Llobregat (179,1 millones), el Tarragonès (150,5 millones) y el Vallès Oriental (147,9 millones). Sin embargo, si calculamos la inversión per cápita, las comarcas con mayor inversión por habitante son el Pallars Sobirà (1.158 euros), las Garrigues (1.079 euros), la Alta Ribagorça (1.035 euros) y el Ripollès (891 euros).

A continuación puedes consultar los mismos datos en un buscador.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la inversión per cápita según los presupuestos.

En todas las comarcas crece la inversión respecto a los anteriores presupuestos, y en casi la mitad de ellas sube por encima del 60%. Más de un 100% se incrementan las inversiones en el Alt Empordà, el Baix Empordà, el Ripollès, el Lluçanès, el Moianès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Garraf, el Tarragonès, el Baix Camp y la Terra Alta.