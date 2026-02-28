Los presupuestos de la Generalitat ganan 'poder adquisitivo': la inversión real por habitante crece un 45% en la última década

La Generalitat de Catalunya ha planteado para este 2026 un presupuesto expansivo, que incrementa el peso del sector público en el conjunto de la economía y permite una mayor inversión real por habitante. La consellera de Economia, Alícia Romero, ha diseñado unas cuentas públicas para las que, por el momento, no tiene los apoyos políticos asegurados suficientes para que prosperen. Estas persiguen elevar el gasto por habitante un 45% en términos reales y priman a los jubilados por encima de los jóvenes.

Romero presentó este pasado viernes un proyecto de presupuestos que contemplan 49.162 millones de euros de gasto. Lo que, para una población censada de 8,15 millones de personas, según los últimos datos disponibles de Idescat, se traduce en 6.029 euros por catalán. Pese a que el país lleva tres años funcionando con unas cuentas prorrogadas, la cifra de inversión por habitante no ha dejado de crecer y desde que estalló el covid lo ha hecho con especial intensidad, muy por encima de la evolución de los precios.

Existe un antes y un después del estallido del covid en la dimensión del gasto público. Con el fin de atender esta pandemia, los presupuestos de la Generalitat no han dejado de crecer y lo han hecho sustancialmente por encima de los precios. No solo para dotarse de más recursos para el sector sanitario, sino también para atender crecientes demandas en materia de vivienda o de seguridad. Estas son las dos partidas que, después del gasto en intereses para pagar la deuda, que más crecen en el último proyecto de Presupuestos.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la inversión por habitante de la Generalitat.

Pese a que Catalunya ha crecido sustancialmente en términos demográficos en los últimos años, el gasto por habitante no se ha quedado atrás. En 2016, la Generalitat gastaba 3.194 euros por catalán. Si dicho gasto hubiera evolucionado de manera automática según el IPC, hoy la administración catalana gastaría 4.120 euros por habitante.

Las cuentas públicas diseñadas para este 2026, si llegan a entrar en vigor, gastarán 6.029 euros por catalán. Es decir, pese a que los sueldos de los funcionarios han ido subiendo y los materiales y servicios que prestan son más caros, la administración catalana tiene más recursos para invertir por habitante.

Peso creciente en el PIB

El Govern plantea unos presupuestos que aumenten el peso del sector público en el conjunto de la economía. Catalunya ha crecido demográficamente -en la última década los pobladores han aumentado en más de medio millón de personas, la mayoría de origen migrante- y también económicamente. No siempre en un sentido equilibrado, pues el PIB per cápita está creciendo bastante menos que en otras economías occidentales, que crecen menos, pero reparten mejor.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Grado de ejecución de los presupuestos de la Generalitat.

Aunque en términos de peso, el presupuesto diseñado por el Govern Illa es expansivo. Dando por buenas las estimaciones de crecimiento económico elaboradas por la conselleria de Economia parar este año, que pronostican un incremento del PIB del 2,1%, los recursos que gestionará la Generalitat equivaldrán al 14,8% del PIB catalán. Hace 10 años, en 2016, el presupuesto de entonces equivalía al 10,6% del PIB de entonces. El salto se produjo a raíz de la pandemia y se ha consolidado, pues si en 2019 el presupuesto equivalía al 9,8%, un año después despegó al 14,3%.

Un presupuesto más para jubilados que para jóvenes

La dirección general de presupuestos ha introducido distintos cálculos de cómo se distribuirá el nuevo presupuesto según perfiles demográficos. Por ejemplo, para una familia formada por dos progenitores y dos menores, el gasto por habitante será de 29.164 euros anuales.

Gráfico que muestra el gasto social del sector público catalán desglosado por edades. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

La intensidad de la inversión varía sustancialmente por edades, según la metodología elaborada por Unicef y que aplica el equipo de la consellera Romero para Catalunya. Hace años que los arquitectos de la cuentas públicas catalanas introducen variables explicativas de este tipo. El esquema de inversiones beneficia especialmente a los extremos de la pirámide demográfica y deja en peor lugar a los adultos y adultos jóvenes.

Noticias relacionadas

Un menor tendrá una inversión aproximada de 8.028 euros, un jóven de entre 16 y 29 años, 5.752 euros, un adulto de entre 18 y 64 años, 4.546 euros y un mayor de 65 años, 6.841 euros. Estos cálculos no tienen en cuenta partidas presupuestarias especialmente elevadas dentro del estado del bienestar y que benefician directamente a los más mayores, como es el caso de las pensiones por jubilación, ya que estas no las gestiona la Generalitat, sino la Seguridad Social.