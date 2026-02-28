De esta forma puedes aumentar tus ingresos según Pedro Becerro: "Una correcta planificación fiscal puede marcar una diferencia significativa"

A la de hora de aumentar nuestros ingresos, siempre pensamos en prácticas como la inversión financiera o el ahorro, e incluso disminuir todo lo posible nuestros gastos y deudas. Sin embargo, también existe una fuente alternativa de ingresos, que puede ayudarnos a aumentar nuestros niveles de patrimonio.

La importancia de una planificación fiscal

Esto es lo que llamamos 'planificación fiscal', donde se aprovechan las bonificaciones fiscales a nuestro favor, así como gestionar el pago de impuestos de una manera eficiente. Precisamente, el experto en finanzas, Pedro Becerro, le da mucha importancia a este término.

Lo más recomendable es una buena planificación fiscal, siempre dentro de la legalidad. El simple hecho de comenzar a planificarse puede marcar una gran diferencia en nuestras finanzas personales y patrimonio a largo plazo.

Cómo actuar para obtener resultados

La causa de ello es el marco normativo español, que incluye ciertas bonificaciones y exenciones fiscales que pueden jugar a nuestro favor. A nivel general, para llevar a cabo una buena planificación fiscal, debes realizar algunas medidas clave:

Evaluar tu situación financiera actual : lo principal es analizar nuestra situación financiera actual, incluyendo ingresos, gastos, inversiones y patrimonio

: lo principal es analizar nuestra situación financiera actual, incluyendo ingresos, gastos, inversiones y patrimonio Planificar con antelación : la planificación fiscal será más efectiva si se realiza con un margen de tiempo adecuado

: la planificación fiscal será más efectiva si se realiza con un margen de tiempo adecuado Mantenerse informado sobre cambios en la normativa fiscal : es muy importante conocer las leyes fiscales aplicables y sus modificaciones, a nivel nacional y local

: es muy importante conocer las leyes fiscales aplicables y sus modificaciones, a nivel nacional y local Identificar deducciones y beneficios: una vez que se conocen las leyes fiscales, se deben identificar deducciones y beneficios a los que podemos acceder

Además, siempre será recomendable disponer de asesoramiento externo por parte de un profesional. De esta forma, tendremos garantizado que nuestra planificación fiscal cumple con la legalidad, y que no se estén evadiendo impuestos.