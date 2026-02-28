Las mujeres representan ya el 40% del mercado del 'solo travel' en autocaravanas

El segmento de los viajes en solitario (solo travel) ha registrado un crecimiento del 25% entre 2023 y 2025, según los últimos datos de mercado de CamperDays, operador de alquiler de autocaravanas en Europa.

Dentro de esta tendencia, destaca el papel de la mujer, que en el último ejercicio alcanzó una cuota del 40% del total de las reservas individuales, consolidando su peso en el turismo itinerante e independiente.

El informe de la plataforma, que cuenta con una red de más de 150 proveedores globales, señala un cambio estructural en las prioridades del viajero.

Flexibilidad y autonomía

El perfil actual prima la flexibilidad y la autonomía, alineándose con tendencias como la filosofía JOMO (Joy of Missing Out), que apuesta por la desconexión digital y el disfrute consciente frente al turismo de masas. En este sentido, la demanda de vehículos más pequeños, funcionales y eficientes se perfila como la principal tendencia para 2026.

En términos económicos, el presupuesto medio por reserva a nivel global se situó en 2.756 euros en 2025, lo que supone un ligero ajuste del 4% respecto a periodos anteriores. A pesar de que los precios por noche han mostrado una tendencia a la baja, el gasto total permanece estable debido a la extensión de las rutas. Los picos de reserva se concentran en el primer bimestre del año y durante el periodo de ofertas de noviembre.

Destinos emergentes

En cuanto a la distribución geográfica, el mercado experimenta un desplazamiento hacia destinos no convencionales. Japón, Costa Rica e Islandia lideran el crecimiento de la demanda fuera de los circuitos tradicionales, gracias a una combinación de seguridad jurídica, infraestructuras adecuadas para el caravaning y atractivo natural.

La plataforma asegura que el auge del llamado 'conscious travel' (viaje consciente) está impulsando la elección de modelos de autocaravana con menores consumos y mayores prestaciones tecnológicas, optimizando tanto la experiencia del usuario como los recursos medioambientales.