Juanma Lorente, abogado laboralista, revela cómo llegar tarde al trabajo puede protegerte: "Luego no podrán utilizarlo para despedirte"

Cumplir con las responsabilidades en el trabajo es básico: llegar a tiempo, hacer tus tareas y respetar las normas internas. Pero en la práctica, no todo depende del reglamento, si no, que también importa lo que la empresa tolera, lo que sanciona y lo que deja pasar.

Uno de los problemas más frecuentes es llegar tarde. Aunque normalmente se considera una falta leve, Juanma Lorente, abogado laboralista, asegura que a veces puede jugar a favor del empleado: "Cuantas más veces llegues tarde a tu trabajo más difícil será para la empresa despedirte. No estoy loco. Esto es real".

Para explicarlo, el experto pone un ejemplo concreto en un vídeo en redes sociales: "Imagínate que llevas llegando tarde a tu trabajo 2 años, 5, 10 o 15 minutos y la empresa no te dice nada. Tú llegas y fichas con la hora real a la que estás llegando y la empresa te lo tolera".

Aunque los retrasos queden registrados, la falta de reacción por parte de la empresa genera lo que se conoce como "tolerancia empresarial". Lorente lo aclara: "Imagina que de un momento para otro te encuentras una carta de despido en la que te despiden por llegar tarde. Ese despido sería improcedente. La empresa no puede despedirte por lo mismo que te ha permitido durante 2 años".

El abogado resume cómo funciona esta protección: "Si no te ha sancionado previamente por lo mismo y te lo ha permitido, luego no podrá utilizarlo para despedirte".

El experto deja muy claro que, aunque hayas llegado realmente tarde y la carta de despido sea real, "tendrás derecho a una indemnización por despido improcedente: es decir, 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. Es una locura, pero es así".

Si llegas tarde al trabajo, puedes cobrar menos

En otro vídeo, Juanma Lorente asegura que si llegas tarde al trabajo, te pueden pagar menos en tu nómina: "Imagina que todos los días llegas entre 10 y 15 minutos tarde. Esos minutos se van acumulando hasta que llega final de mes y, en vez de trabajar 100 horas, pues realmente debido a estos retrasos has trabajado 80. Aquí la empresa no tiene que pagarte las 100 horas, tiene que pagarte las 80 y por eso te puede venir menos dinero en tu nómina".

Noticias relacionadas

Sin embargo, el abogado laboralista ha dejado claro que esta regla no se ve aplicada en el caso de que siempre recuperes el tiempo que llegas tarde o entras más tarde para recuperar horas extra. "Ahora bien, si tú no recuperas el tiempo e igualmente llegas tarde, lo siento mucho, es legal que cobren menos en tu nómina", explica.