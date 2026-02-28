La app del fundador de Twitter, Jack Dorsey, que permite enviar Bitcoin incluso sin estar conectado a internet

Enviar Bitcoin sin estar conectado a internet ya no suena a ciencia ficción. Se trata de Bitchat, una aplicación experimental —impulsada por Jack Dorsey en 2025— que explora la posibilidad de transmitir transacciones de Bitcoin mediante redes Bluetooth tipo mesh (red inalámbrica que permite a múltiples dispositivos conectarse entre sí), permitiendo que los datos viajen entre dispositivos cercanos sin necesidad de conexión directa a la red.

La propuesta no elimina el funcionamiento tradicional del protocolo. En la red de Bitcoin, cualquier transacción debe ser validada por nodos conectados a internet para quedar registrada en la blockchain. Lo que permite esta aplicación es crear, firmar y retransmitir la transacción de forma local hasta que uno de los dispositivos tenga acceso a la red y pueda propagarla globalmente.

Lo verdaderamente disruptivo no es solo "mandar Bitcoin sin internet", sino que Bitcoin permite coordinar, mover y almacenar valor con la misma flexibilidad con la que hoy movemos información Juan Pablo Moraga Leigh — Catedrático y autor del libro 'Bitcoin, un imperativo moral'

El proyecto, vinculado al entorno tecnológico del cofundador de Twitter (ahora X), y actualmente CEO y fundador del neobanco Block, se basa en comunicaciones descentralizadas sin servidores centrales. Este enfoque abre la puerta a usos en entornos sin cobertura, como el caso de Starlink, de Elon Musk, situaciones de censura o interrupciones de red, aunque no convierte a Bitcoin en un sistema completamente independiente de internet desde el punto de vista del consenso y la confirmación en cadena.

Jack Dorsey, en el ojo del huracán

Jack Dorsey ha vuelto a estar recientemente en boca de todos. En un contexto en el que la IA no para de crecer, pero a la vez genera dudas en cuanto a la economía de las personas, el gurú tecnológico anunció esta semana que despedirá a "casi la mitad" de su plantilla de Block por la IA.

Tras los casos de Microsoft, que despidió a un 3% de su plantilla (unos 6.000 trabajadores en todo el mundo) para disparar su inversión en IA, o Amazon y su plan de sustituir a 600.000 empleados por robots, este caso se suma a la lista de la 'motosierra' de la IA. Una situación que ha vuelto a ser gasolina incendiaria para el pensamiento —bastante extendido— de que "la IA acabará con muchos puestos de trabajo".

Menor dependencia de intermediarios

Más allá del impacto mediático, la iniciativa encaja con la visión que Jack Dorsey lleva años defendiendo, que es la de desarrollar infraestructuras abiertas, resistentes a la censura y menos dependientes de intermediarios.

En ese marco, la exploración de transmisiones de Bitcoin sin conexión directa a internet no redefine el protocolo, pero sí amplía los escenarios prácticos en los que puede utilizarse, especialmente en entornos con limitaciones de conectividad.

Transporte de datos más rápido

En cualquier caso, conviene diferenciar innovación técnica de cambio estructural. La red de Bitcoin sigue requiriendo nodos conectados para validar y confirmar operaciones en la blockchain. Lo que esta aplicación plantea es una capa adicional de transporte y resiliencia, no una sustitución del consenso global que sostiene el sistema.

Si prospera, podría convertirse en una herramienta útil en situaciones concretas; si no, al menos habrá abierto un nuevo frente en la evolución de los pagos descentralizados.