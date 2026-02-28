El Estatuto de los Trabajadores lo aclara: este es el descanso mínimo entre jornada y jornada que deben respetar las empresas

La conciliación entre vida laboral y personal se ha convertido en una de las principales exigencias de los trabajadores para sentirse cómodos en su puesto. Desconectar de verdad, mantener horarios estables y respetar los tiempos de descanso no es solo una cuestión de bienestar: es un derecho que la normativa española protege de forma explícita. Y una de las dudas más frecuentes aparece en sectores con turnos rotativos, donde no es raro terminar de trabajar por la noche y tener que volver a primera hora de la mañana siguiente.

La respuesta legal es clara: está prohibido que un trabajador se reincorpore sin haber cumplido un intervalo mínimo de reposo entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente. Esta protección, pensada para evitar abusos y salvaguardar la salud del empleado, queda recogida en el Estatuto de los Trabajadores.

Un intervalo mínimo de 12 horas entre jornadas

El descanso entre turnos prácticamente no admite negociación, y vulnerarlo constituye la mayoría de las veces una práctica ilegal. La normativa lo deja claro en su artículo 34.3, que establece que "entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente mediarán, como mínimo, doce horas".

"Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente mediarán, como mínimo, doce horas" Estatuto de los Trabajadores, artículo 34.3

En términos prácticos, esto significa que salir del trabajo a las diez de la noche y entrar al día siguiente a las ocho de la mañana es ilegal, ya que solo habrían transcurrido diez horas. Esta medida resulta especialmente relevante para quienes trabajan bajo un régimen de turnos rotativos, garantizando que el paso de un día a otro permita una desconexión real.

El derecho al descanso semanal y la desconexión digital

Además del reposo diario, la legislación contempla un periodo de descanso semanal ininterrumpido. El artículo 37.1 del Estatuto dicta que los trabajadores tienen derecho a un "descanso mínimo semanal, acumulable por periodos de hasta catorce días, de día y medio ininterrumpido". En la práctica, esto se traduce en 36 horas consecutivas de desconexión amparadas por ley.

"Los trabajadores tendrán derecho a un descanso mínimo semanal, acumulable por periodos de hasta catorce días, de día y medio ininterrumpido que, como regla general, comprenderá la tarde del sábado o, en su caso, la mañana del lunes y el día completo del domingo" Estatuto de los Trabajadores, artículo 37.1

La normativa también se ha adaptado a la era digital. El artículo 20 bis garantiza que el tiempo libre no se vea invadido por obligaciones telemáticas, reconociendo el derecho a la "desconexión digital" en el marco de la intimidad del trabajador frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización. Ya sea durante el fin de semana o en los días de libranza, el margen de desconexión está totalmente protegido.

Multas de hasta 7.500 euros por incumplimiento

Para garantizar que estos derechos se respeten, las empresas están obligadas a controlar el tiempo de trabajo. Según el artículo 34.9, la compañía debe "garantizar el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización" de cada persona trabajadora. Estos registros deben conservarse durante cuatro años y estar disponibles para la Inspección de Trabajo.

Está prohibido que un trabajador se reincorpore sin haber cumplido un intervalo mínimo de reposo / FREEPIK

El incumplimiento de las normas sobre jornada, descansos o registro horario acarrea sanciones económicas severas para el empleador. La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) tipifica estas conductas como infracción grave. El artículo 40.1.b de dicha ley especifica que las multas graves se sancionarán: "en su grado mínimo, de 751 a 1.500 euros, en su grado medio de 1.501 a 3.750 euros; y en su grado máximo de 3.751 a 7.500 euros".