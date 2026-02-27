Unió de Pagesos revalida su victoria en las elecciones agrarias con un 47% de votos

Unió de Pagesos ha revalidado su victoria en las elecciones agrarias tras conseguir un 47,02% de los votos (4.417), lo que le permite obtener la mayoría en la Mesa Agraria, según los resultados anunciados este viernes en rueda de prensa por la secretaria general de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Cristina Massot, que ha dicho que la participación ha sido de un 54,78%, la más elevada en los últimos 10 años.

Unió de Pagesos ya ganó los anteriores comicios, celebrados en 2021 y en formato exclusivamente electrónico, como la organización más votada; en esta ocasión revalida la victoria, seguida de JARC, con el 30,04% (2.822 votos), Asaja, con el 10,59% (995), Assemblea Pagesa de Catalunya, con un 5,25% (494), y Unió de Petits Agricultors, con un 1,89% (178).

Esta edición ha estado marcada por la expansión de la peste porcina africana (PPA) fuera del radio inicial, el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, y la crisis del relevo generacional y, en cuanto a las organizaciones, Assemblea Pagesa estrenó presencia, mientras que Revolta Pagesa decidió no presentarse y durante semanas pidió el voto nulo.