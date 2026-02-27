Talgo reduce las pérdidas hasta los 100 millones en el último año antes del cambio accionarial
Con una cartera de pedidos que asciende a 4.466 millones de euros, Talgo espera superar los 6.000 millones tras un contrato en Arabia Saudí
Talgo se encara a una nueva etapa. El fabricante ferroviario, Talgo cerró el ejercicio de 2025 con pérdidas de 100 millones de euros, una cifra que, aunque implica una mejora del 6,7% con respecto a 2024, aún refleja los ajustes derivados de algunos proyectos internacionales. Los números rojos llegan en vísperas de un cambio de ciclo en la composición accionarial de la compañía tras la entrada del consorcio vasco en diciembre de 2025, liderado por Sidenor —compañía que preside José Antonio Jainaga— en el 29,7% del capital.
Más allá del resultado neto, Talgo registró ingresos por valor de 618 millones de euros a lo largo de 2025, además de cerrar con un resultado operativo (medido a través del Ebitda) plano, equivalente a 0,6 millones de euros. Sin estos extraordinarios, el Ebitda de la compañía habría alcanzado los 53,9 millones. La compañía ha reconocido que el resultado se debe al efecto extraordinario de los ajustes en el proyecto de Deutsche Bahn, además del acuerdo que ha alcanzado con la autoridad de transporte de Los Ángeles (LACMTA, por sus siglas en inglés) durante un año marcado por el refuerzo de su estructura financiera.
La cartera de pedidos, por otro lado, creció hasta los 4.466 millones de euros y Talgo prevé que marcará los 6.000 millones tras lograr un contrato de Alta Velocidad en Arabia Saudí que conectará a Meca con Medina. Renfe fue el operador elegido en un contrato que el Ministerio de Transporte valora en 2.800 millones de euros. Además, la entrada de operadores privados en Europa también ha beneficiado el impulso comercial de la empresa. En Alemania, la empresa alemana FlixTrain destinó un contrato por valor de 2.400 millones a Talgo, con un primer pedido que se acerca a los 1.100 millones.
Por otro lado, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) —que irrumpió en Talgo en diciembre de 2025— aportó un préstamo de 45 millones de euros al grupo, además de 105 millones en bonos convertibles, con el fin de sostener el crecimiento de la cartera. El préstamo fue destinado a reforzar la estructura patriomonial del grupo ferroviario.
En cuanto a previsiones, el panorama de cara a 2026 es positivo. Talgo ha avanzado que prevé aumentar su actividad industrial en 750 millones de euros en el próximo ejercicio, además de obtener márgenes operativos cerca del 8%.
