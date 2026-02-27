Sistema tarifario integrado
La financiación al transporte público y las obras en infraestructuras ferroviarias copan más de la mitad del presupuesto de la Generalitat 2026 de esta área de Territori
Un total de 2.006 millones de los 3.986 previstos para la partida de infraestructuras y movilidad
El Govern destinará 4.000 millones de los presupuestos a las infraestructuras para mejorar la movilidad en Catalunya
Este mismo viernes, la consellera de Territori se desplazará a Girona para explicar la integración tarifaria del transporte público en esta zona. El secretario de Mobilitat e Infraestructures, Manel Nadal, hará lo mismo en las Terres de l'Ebre. Extender el sistema que ya funciona en el área metropolitana de Barcelona, Lleida-Pirineus, Camp de Tarragona o parte de Girona es uno de los grandes saltos cualitativos para los próximos meses, en un momento en el que, con la crisis de Rodalies aún abierta, el transporte público no vive su mejor momento. Más de la mitad (2.006, concretamente) de los 3.986 millones del presupuesto del Govern Illa están previstos para la financiación a este ámbito.
El apoyo al transporte público, a través de las autoridades de transporte de cada zona (conocidas como ATM), contará con 529 millones de aportaciones. Estos fondos sirven posteriormente para que estos órganos lo transfieran a los operadores ferroviarios o de bus con los que tienen establecidos los contratos programa. Otra de las grandes cifras que aparece en el presupuesto de Territori vinculado a estas áreas de gasto tiene que ver con la construcción de nuevas infraestructuras ferroviarias, con 1.357 millones. La principal, algo que se repite hace años, es la que se destina a la línea 9 del metro, con 40 millones.
355 millones para Rodalies
Y mientras se invierte en el transporte público a través de la ATM y se amplía la red para ganar usuarios en un futuro no demasiado lejano (L9, pero también tren-tram del Camp de Tarragona, con 60 millones), el Govern apuesta por la constitución de la nueva empresa mixta de Rodalies, recientemente creada de la mano de Renfe, que mantiene la mayoría accionarial. En el presupuesto aprobado este viernes constan 355 millones para la futura sociedad, que este 2026 echa a andar a pesar de que no operará hasta el año que viene.
Las carreteras, menos de moda en los últimos tiempos porque los trenes se llevan el protagonismo, contarán con 167 millones de euros para conservación, en un momento en el que la resiliencia de las infraestructuras, mermadas por los efectos del cambio climático, necesitan más mantenimiento. Otra de las hipotecas históricas de Territori, los peajes a la sombra, es decir, las partidas condicionadas por pagos alargados en el tiempo en forma de concesiones, se llevan 126 millones. De la misma forma, las subvenciones para los peajes de la red viaria de la Generalitat (por uso recurrente o por residencia) recibirán 67,86 millones.
