Reig Jofre empeora ventas y desploma beneficios en 2025 por la reducción de su negocio de antibioticos

Lo venía anticipando cada presentación de resultados trimestrales desde principio de año y, finalmente, se ha confirmado la mayor: la farmacéutica catalana Reig Jofre cierra 2025 peor de lo que lo empezó. Se trata –según defienden en la nota de resultados distribuida este viernes– de un retroceso para tomar impulso, pero la compañía ha empezado igualmente la jornada cayendo en bolsa.

En total, esta empresa con sede en Sant Joan Despí (Barcelona) ingresó 331 millones de euros en 2025, un 2% menos que en 2024, y ha visto desplomarse su beneficio un 52% hasta los 5 millones de euros. Es la mitad de lo que habían ganado el año anterior. Hasta el 'ebitda', el indicador que mide la rentabilidad del negocio porque no tiene en cuenta el pago de impuestos, intereses o depreciaciones, es casi un 20% menor.

La compañía atribuye este notable descenso a varias cuestiones. La primera y más importante, haber reducido la capacidad de producción de su fábrica de antibióticos en Toledo, un decisión cuyo impacto calculan en 10 millones de euros. Es una "reducción temporal" derivada de "la adaptación de dos líneas productivas a los nuevos requisitos GMP" con un "objetivo claro", explica la farmacéutica en dicho comunicado: "Preparar las instalaciones para acompañar el crecimiento futuro y reforzar la fiabilidad del suministro en un ámbito esencial como el de los antibióticos".

La cuestión es que, por el camino, sus ventas de antibióticos han caído un 30%, un descenso tan acusado que no ha podido compensar el 4% que han facturado de más con los productos de farmacia de especialidad o el aumento de un 3% de las ventas de artículos sin receta.

Compra de Leanbio

A esto se suma haber destinado 3,5 millones de euros a hacerse con el control de Leanbio, una 'startup' de la que ya poseía el 47% del capital y de la que adquirió otro 38% en diciembre del año pasado. Reig Jofre es, desde entonces, dueña del 85% de esta empresa barcelonesa que ofrece servicio de desarrollo y fabricación de medicamentos biológicos. La operación se calificó en su momento de "hito estratégico".

El resumen, en definitiva, es que Reig Jofré invirtió 34 millones de euros en total en 2025, la mayoría (21,2 millones) a su tejido industrial, y el resto a desarrollo (5 millones), digitalización (3,5 millones) y a la compra de Leanbio.

Precios y proyectos tecnológicos

Por otro lado, también ha influido en estos resultados que hayan caído los precios en el mercado de determinados productos o "un mayor esfuerzo de gastos operativos destinado a reforzar la excelencia operacional", cita la propia compañía. Ha habido, asimismo, ingresos extraordinarios, como una subvención de más de 7 millones de euros por participar en el proyecto tecnológico EMINTECH, que busca desarrollar herramientas biotecnológicas o principios activos de alto valor para combatir la resistencia antimicrobiana, entre otras cosas. Sin embargo, la empresa calcula que hasta este proyecto ha tenido unos gastos asociados de casi 5 millones de euros.

"El año ha estado marcado por la modernización de capacidades productivas, la anticipación regulatoria y el refuerzo del posicionamiento en segmentos de mayor valor añadido, consolidando un modelo más robusto y competitivo, listo para afrontar el próximo ciclo de expansión", compendia la farmacéutica.