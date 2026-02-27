Presupuestos de la Generalitat 2026: El Govern destina 1.900 millones a las políticas de vivienda y suelo

Si alguna cosa se ha repetido desde la llegada de Salvador Illa a la Generalitat es su apuesta por la vivienda. Este viernes, a la hora de presentar los presupuestos para el 2026, la partida destinada a estas políticas ha reflejado esa prioridad con 1.900 millones de euros. Las ayudas para pagar el alquiler para los colectivos más desfavorecidos, con 160 millones, y la ampliación del parque público de vivienda, ya sea comprando inmuebles o bien construyéndolos, son las dos líneas principales de gasto.

La adquisición de pisos a grandes tenedores para después ponerlos a disposición del mercado de alquiler social de forma permanente obtendrá 60,6 millones de euros. Este es un método muy frecuente en los últimos dos años desde la Generalitat para lograr ampliar el escaso parque público. Otra vía para seguir incrementando el número de viviendas y alcanzar la cifra prometida de 50.000 en seis años es la construcción a través del Incasòl. La cantidad que consta en el presupuesto es de 78,6 millones.

Llei de barris

Las subvenciones para menores de 35 años que acceden a su primera vivienda, una medida que ha tenido una buena acogida y que se aplica desde el pasado mes de junio, sumarán 50 millones de euros a través del Institut Català de Finances (ICF), que es quien negocia con las entidades bancarias la bonificación de los intereses. También se abrirán líneas de financiación a través del ICF y la Agència de l'Habitatge de Catalunya por 13 millones más que deberían servir para el fomento de la vivienda de alquiler social.

La Llei de Barris, método recuperado de los gobiernos tripartitos para impulsar la rehabilitación urbanística y social de los municipios con más necesidades, tendrá una primera partida de 15 millones para este 2026, a la espera de que se redacten los proyectos por parte de los ayuntamientos y, al año siguiente, se puedan comenzar algunos de los trabajos.