Las cuentas del 2026
Presupuestos de la Generalitat 2026: Casi 1.000 millones para modernizar y proteger económicamente al sector primario
Los estragos que ha provocado recientemente el cambio climático y la obligada transformación que enfrenta el sector primario han llevado al Govern de la Generalitat a aumentar en un 21% el presupuesto con el que contará la Conselleria de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Serán –de tirar hacia adelante estas cuentas– 999 millones de euros en total, 174 millones más de los que tenía adjudicados en 2023.
Es, con todo, el tercer incremento más pequeño de la lista, solo superado (por lo bajo) por el que percibirá el departament d'Empresa i Treball, y el de Igualtat i Feminisme. Además, la conselleria capitaneada por Òscar Ordeig, desciende un puesto en la lista que ordena estos organismos en función de lo abultado de su presupuesto. Será la décima con más fondos, quedando ahora ligeramente por detrás de Presidència, que estará dotada con 1.051 millones de euros.
La prioridad de estos casi 1.000 millones de euros serán adaptar al sector primario a lo que demanda la lucha contra el cambio climático o ayudarle en lo posible ante crisis como la de falta de mano de obra y relevo generacional. Por ejemplo, se contempla movilizar 90 millones de euros a "alcanzar mecanismos de mitigación del cambio climático", así como a la modernización de regadíos. La ambición, en este sentido, es promover el uso sostenible del agua, colaborar en la instalación de nuevos regadíos de alta eficiencia o modernizar determinados sistemas tradicionales.
Habrá 70 millones para espolear las actuaciones de apoyo del Contrato Global de Explotación incluido en el Programa de Desarrollo Rural (PDR). Esto son ayudas para facilitar la instalación de jóvenes agricultores, mejorar la competitividad de las explotaciones agrarias o hacer sus cultivos y pastos más sostenibles, así como que dispongan de sistemas alternativos a los químicos.
La tercera partida más abultada, de entre las que destaca el Govern de la Generalitat en el detalle de estos nuevos presupuestos, son otros 33 millones de euros destinados a "proteger" a agricultores y ganaderos de los riesgos económicos que ocasionen la sequía, los aguaceros o las heladas.
Superficie forestal y salud animal
Además prevén destinar casi 27 millones de euros a mejorar la seguridad y la gestión de la superficie forestal. Por ejemplo, separan 15 millones de euros para franjas de seguridad para zonas habitadas o cerca de 7 millones a impulsar la gestión forestal sostenible. Aspiran también, por ejemplo, a mejorar las infraestructuras de caminos al medio rural.
El Govern precisa que los trabajos de mejora de la sanidad animal y vegetal, así como las políticas de control para evitar la extensión de enfermedades como la peste porcina, sumarían 9 millones de euros, y que el sector pesquero en concreto contaría con 10 millones de euros para él solo: 5 millones como contingencia ante la paralización temporal de la actividad pesquera y otros 5 millones para implementar nuevos sistemas de pesca, fomentar la transformación energética del sector y ayudar a las tareas de adaptación ante el cambio climático.
En paralelo, Agricultura contempla ayudas con el fin de que el sector primario invierta en modernizar sus explotaciones y hacerlas más sostenibles medioambientalmente, para fomentar su orientación al mercado o para que se cree actividad económica y empleo más allá de ámbitos como el sector estrictamente primario, la transformación y venta de alimentos, el turismo o el patrimonio rural.
