El Govern aumenta un 10% su presupuesto para 2026 por el mayor gasto en deuda, vivienda y Mossos

La Generalitat de Catalunya rozará este año los 50.000 millones de euros de presupuesto, un 10,3% más de los que dispuso el año pasado, cuando no logró aprobar unas nuevas cuentas públicas pero sí un refuerzo vía suplementos de crédito. El Ejecutivo de Salvador Illa ha presentado un presupuesto expansivo, habilitado por la buena marcha de la economía, que durante los últimos años ha permitido recaudar cifras récord y que pretende reforzar especialmente partidas como las de vivienda o los Mossos d'Esquadra.

La consellera de Economia, Alícia Romero, ha trazado unas cuentas que incrementan todas sus partidas de gasto, en tanto que corrige el desfase presupuestario propio de no haber renovado las cuentas desde 2023. Si bien algunas, en proporción, con mayor ahínco que otras.

La partida que más crece porcentualmente es la deuda, que consumirá este año 1.616 millones de euros en intereses, el doble que hace tres años. Es la quinta partida a la que más dinero destina la Generalitat. Es decir, paga más a sus acreedores de lo que destina, por ejemplo, a toda la conselleria de Empresa i Treball, lo que incluye políticas industriales o programas para ayudar a personas en paro a encontrar trabajo.

Vivienda y Mossos

Las otras dos grandes partidas que más crecen respecto a las últimas cuentas públicas aprobadas son las destinadas a los departamentos de Territori (+35%) e Interior (+34,5%). Precisamente, entre todo el personal público, donde más gente han incorporado en los últimos tres años ha sido en Mossos d'Esquadra, agentes rurales y protección civil. Este departamento emplea ya a 32.987 personas y ha crecido un 23,4% desde 2023.

Si bien, por magnitud consolidada, la partida que más euros precisará será Salut. La Generalitat destinará a costear la sanidad pública un total de 13.840 millones de euros, un 21,3% más de lo presupuestado en 2023. Dicho incremento queda este año por debajo de la media del conjunto de departamentos.

No obstante, en sanidad todos los gobiernos de los últimos años han visto crecer la factura hasta niveles no asumibles con el presupuesto del propio ejercicio. Es por ello que parte del gasto se desplaza y se paga a cuenta del próximo presupuesto -técnicamente se conoce como gasto diferido-. Este eleva el gasto total a unos 16.500 millones de euros, según han explicado desde Economia.

La otra gran partida consolidada es, como es habitual, la educación. Colegios e institutos tendrán un presupuesto de 8.356 millones de euros, un 24,5% más que en 2023 y también con un incremento por debajo de la media. En términos absolutos, uno de cada dos euros se van a estas dos partidas.

Más de 300.000 funcionarios

Ese incremento presupuestario irá acompañado de aumetno de plantillas. El sector público catalán ya emplea más de 300.000 personas. Así queda desglosado en el proyecto de presupuestos de la Generalitat de Catalunya, que constata un crecimiento en la plantilla de funcionarios y personal del 7,7% respecto a las últimas cuentas presentadas, del 2023.

Las cuentas públicas catalanas contemplan un gasto en personal de 17.701 millones de euros, un 19,7% más que el destinado en el presupuesto de 2023. El peso de las nóminas dentro del conjunto de las cuentas públicas aumenta ligeramente respecto y pasa del 26,8% del total de gasto del sector público al 28%.

Récord de ingresos

La Generalitat podrá gastar más porque está ingresando bastante más. La buena marcha de la economía catalana, que durante el último lustro ha crecido y sigue creciendo a niveles muy superiores a la media europea, permitirá que en la caja entren este 2026 un total de 48.231 millones de euros de ingresos no financieros, un 28% más que en las últimas cuentas registradas en 2023.

Parte de esos caudales llegan por la mayor transferencia de impuestos como el IVA o el IRPF -que recauda el Estado y luego cede a Catalunya-, por la mayor recaudación de impuestos propios, como suceciones o patrimonio, así como la incorporación de nuevos tributos, como el impuesto a la banca. Este año la Generalitat ingresará un total de 367 millones de euros.

Las cuentas diseñadas por la consellera Romero prevén más gastos que ingresos, con un déficit de 329,6 millones de euros, equivalente al 0,1% del PIB. La deuda pública está previsto que baje un punto respecto al año anterior, hasta el 27,4% y el Govern confía en reducirla todavía más, hasta el 22% del PIB, una vez el Gobierno central cumpla con su compromiso de perdonar parte de la deuda acumulada del FLA.