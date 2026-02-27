Sistema de pensiones
Pilar García de la Granja, experta económica: "Cada vez nos jubilamos con mayores pensiones, y los jóvenes tienen unos salarios más bajos. Esto no se puede mantener"
La experta propone una reforma para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y aliviar las cuotas de la Seguridad Social para empresas y trabajadores
¿Cómo va a quedar mi pensión este año 2026?
Los datos oficiales del Estado nos muestran el gasto total que han supuesto las pensiones en este mes de febrero. Con ello, el gasto público en pensiones ha sufrido un aumento del 6% respecto al año anterior, como muestra de una mayor presión fiscal. Uno de los principales motivos habría sido el encarecimiento de las pensiones, junto a unos salarios que no suben.
Por otro lado, pese a que la edad media de jubilación se ha retrasado hasta los 65 años y 3 meses, esta medida no sería suficiente para sostener el sistema. De hecho, según confirma FEDEA, el país acumula un déficit contributivo que roza los 70.000 millones de euros, generando dudas sobre el futuro de las pensiones.
Una reforma en el sistema de pensiones
A la hora de planificar su futura pensión, algunos trabajadores recurren a estrategias para asegurarse un buen colchón financiero, ya sea mediante rentas de vivienda o mutuas privadas. Aunque para muchos su capacidad de ahorro es limitada, los expertos aconsejan invertir una parte de estos ahorros en productos financieros, y así complementar la pensión.
En este contexto, la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha dado su opinión sobre el sistema de pensiones. De hecho, ha sido clara en este asunto, calificando la situación de "insostenible" y mostrando la necesidad de una "verdadera reforma".
Para ella, la reforma debe fundamentarse en dos medidas clave: mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, y también, evitar que las cuotas a la Seguridad Social se conviertan en un lastre para empresas, trabajadores jóvenes y clase media.
Un número excesivo de pensionistas
Según la experta, se contabilizan cerca de 11 millones de pensionistas en España, incluyendo casi 10,5 millones de pensiones contributivas y clases pasivas, además de otras 700.000 pensiones no contributivas. El principal problema sería la excesiva cantidad de prestaciones, así como la dependencia que genera en las personas respecto al Estado.
Con todo ello, García de la Granja señala unas pensiones que no hacen más que aumentar, los sueldos cada vez más bajos de los jóvenes, y una clase media que soporta demasiada carga fiscal. De esta forma, la situación se estaría volviendo, poco a poco, más insostenible para el sistema estatal.
- España tendrá este año el fremanezumab, el primer fármaco contra la migraña pediátrica: una inyección una vez al mes
- La justicia condena al Gobierno de Ayuso a indemnizar con 3 millones a una empresa por un encargo de mascarillas del que luego se desentendió
- El consumo masivo de latas de atún salva a los españoles de suspender la asignatura del pescado
- Casi mil multas en la primera semana de la nueva ordenanza de civismo en Barcelona
- Dos camiones quedan encallados durante más de siete horas en un acceso de la Ronda de Dalt
- Martina, de no poder moverse por una enfermedad rara a volver al cole gracias a Sant Joan de Deú: 'Lo peor fue la incertidumbre
- Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026
- Los científicos cuestionan que talar árboles sirva para tener más reservas de agua