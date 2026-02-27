Pilar García de la Granja, experta económica: "Cada vez nos jubilamos con mayores pensiones, y los jóvenes tienen unos salarios más bajos. Esto no se puede mantener"

Los datos oficiales del Estado nos muestran el gasto total que han supuesto las pensiones en este mes de febrero. Con ello, el gasto público en pensiones ha sufrido un aumento del 6% respecto al año anterior, como muestra de una mayor presión fiscal. Uno de los principales motivos habría sido el encarecimiento de las pensiones, junto a unos salarios que no suben.

Por otro lado, pese a que la edad media de jubilación se ha retrasado hasta los 65 años y 3 meses, esta medida no sería suficiente para sostener el sistema. De hecho, según confirma FEDEA, el país acumula un déficit contributivo que roza los 70.000 millones de euros, generando dudas sobre el futuro de las pensiones.

A la hora de planificar su futura pensión, algunos trabajadores recurren a estrategias para asegurarse un buen colchón financiero, ya sea mediante rentas de vivienda o mutuas privadas. Aunque para muchos su capacidad de ahorro es limitada, los expertos aconsejan invertir una parte de estos ahorros en productos financieros, y así complementar la pensión.

En este contexto, la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha dado su opinión sobre el sistema de pensiones. De hecho, ha sido clara en este asunto, calificando la situación de "insostenible" y mostrando la necesidad de una "verdadera reforma".

Para ella, la reforma debe fundamentarse en dos medidas clave: mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, y también, evitar que las cuotas a la Seguridad Social se conviertan en un lastre para empresas, trabajadores jóvenes y clase media.

Según la experta, se contabilizan cerca de 11 millones de pensionistas en España, incluyendo casi 10,5 millones de pensiones contributivas y clases pasivas, además de otras 700.000 pensiones no contributivas. El principal problema sería la excesiva cantidad de prestaciones, así como la dependencia que genera en las personas respecto al Estado.

Con todo ello, García de la Granja señala unas pensiones que no hacen más que aumentar, los sueldos cada vez más bajos de los jóvenes, y una clase media que soporta demasiada carga fiscal. De esta forma, la situación se estaría volviendo, poco a poco, más insostenible para el sistema estatal.