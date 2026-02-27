Alerta con esta bombilla led que puede provocar descargas eléctricas: Leroy Merlin pide devolverla a la tienda más cercana

La multinacional francesa de bricolaje y construcción Leroy Merlin ha alertado sobre un fallo en uno de sus productos más populares: una bombilla led.

La empresa ha explicado en un comunicado de seguridad que la bombilla deja expuestas partes con riesgo de descarga eléctrica y ha anunciado su retirada inmediata del mercado: "Para los lotes indicados, el difusor de la bombilla puede desprenderse fácilmente, dejando expuestas partes activas con riesgo de descarga eléctrica para el usuario".

"Para los lotes indicados, el difusor de la bombilla puede desprenderse fácilmente, dejando expuestas partes activas con riesgo de descarga eléctrica para el usuario." Leroy Merlin

El producto afectado se trata nada más y nada menos de la bombilla led GX53 6W, de la marca Orsam, con temperatura de luz 2.700K, 600LM OSR, referencia 82823877 y código de barras 4058075433441. Los lotes afectados son las numeraciones FL4j,FL4E, FL4H, FL4O, FL4R.

Leroy Merlin insta a todas las personas que hayan adquirido este producto a que dejen de usarlo. Los usuarios podrán acceder a su reembolso mediante el ticket de la compra.