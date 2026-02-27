Grifols cae con fuerza en bolsa por sus escasos márgenes de negocio en 2025

La biofarmacéutica catalana Grifols está registrando en la media sesión de este viernes una caída del 7,5% en el Ibex 35, después de haber presentado resultados en la tarde del jueves.

Grifols cerró el ejercicio 2025 con un beneficio de 402 millones de euros, un 156% interanual más, y redujo su ratio de apalancamiento hasta 4,2 veces, informa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves. Así, la empresa cerró el ejercicio con unos ingresos de 7.524 millones, un 7% más a tipo de cambio constante y un 9,1% más en términos comparables.

Sin embargo, los inversores han castigado duramente a Grifols desde la apertura de la última sesión de la semana. A las 12:00, los títulos de la compañía se dejaban más de un 7,5% en el parqué madrileño, siendo el valor con la caída más pronunciada del selectivo durante el día.

Un escrutinio constante

Según los analistas de XTB, el desplome de Grifols en el mercado se explica a través de sus márgenes. "Pensamos que el castigo viene por lo que viene y no por lo que ya ha ocurrido. Grifols es una de las compañías en las que el mercado es más exigente por su reciente historial, por lo que cuando no cumple con las previsiones se le castiga con fuerza", explican los expertos.

"En ese sentido, el EBITDA ajustado ha estado algo por debajo de lo esperado, pero creemos que las caídas se deben a las previsiones para el 2026. La directiva comentó en la conferencia de analistas que esperan un menor crecimiento de sus ingresos porque van a priorizar el margen en lugar del volumen. En ese sentido, hicieron referencia a la alta base de 2025, por lo que da la sensación de que la compañía está conforme con el nivel de ventas actual y pretende focalizarse principalmente en el margen y generación de caja", amplían.

Un 2026 modesto para el sector

"En cualquier caso, estimamos que el crecimiento implícito de los ingresos en 2026 será de entre el 2% y el 5% a tipo de cambio constante, menor que el del 2025 y que con el impacto del tipo de cambio es probable que el crecimiento reportado sea negativo. Puede tener sentido centrarse en proyectos con mayor margen, pero también se deja entrever que la competencia está aumentando. Por suerte, la empresa consiguió en el año la aprobación de la EMA para usar el plasma recogido en Egipto, lo que le permitirá mantener bajo control los costes", recuerdan desde XTB.

"Por otro lado, recordemos que el endeudamiento sigue siendo importante y la ratio deuda neta/ebitda sigue por encima de las 4 veces y es posible que en 2026 lleve a cabo la refinanciación de un bono que vence en 2030. Si a esto le añadimos la debilidad que mostró CSL en sus cuentas, el mercado está empezando a descontar un escenario más complicado para el sector con un incremento de la presión en los precios", apostillan, arrojando más luz sobre el descalabro de Grifols.