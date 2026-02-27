Escudo social: ¿qué medidas ha tumbado el Congreso?

En las últimas semanas, tras el anuncio del escudo social, surgen cada vez más desacuerdos entre los distintos grupos parlamentarios, con especial oposición de partidos políticos como PP, Vox y Junts. En un principio, el escudo social se establecía como un paquete de medidas, destinadas a la protección de colectivos vulnerables.

Principales propuestas del escudo social

En general, la medida se apoya en tres pilares fundamentales, siendo la protección frente a desahucios y exclusión residencial: la garantía de servicios básicos para los ciudadanos; así como aliviar la escasez económica de personas vulnerables y autónomos.

Por otro lado, aquí también se incluyen otras disposiciones sociales vinculadas a las crisis y catástrofes, con especial atención en los afectados por la DANA. Todos estos aspectos aparecen recopilados en la propuesta de Real Decreto-ley que hoy se debate en el Congreso.

Sin embargo, actualmente muchas de las medidas originales no han prosperado, debido sobre todo a la falta de apoyos institucionales. En algunos casos, otras medidas del decreto ómnibus todavía quedan pendientes de aprobación, aunque sin demasiadas probabilidades de aprobarse.

¿Qué medidas han sido rechazadas?

Si hablamos de normativas que no han tenido éxito en el Congreso, estas se concentran sobre todo en el apartado de la vivienda. Tras el descontento de gran parte de la oposición, y el rechazo del decreto ómnibus en enero de 2026, la situación habría empeorado.

Al anularse el decreto conjunto, algunas regulaciones dejaron de tener efecto, frustrando los intentos del Ejecutivo por sacar adelante estas medidas:

Suspensión de desahucios para hogares vulnerables. Esta medida prohibía el desahucio de la vivienda habitual a familias en situación de vulnerabilidad económica. Aquí se incluye la prohibición de cortes de suministros básicos a familias, así como la ampliación de descuentos en el bono social

Esta medida prohibía el a familias en situación de vulnerabilidad económica. Aquí se incluye la prohibición de cortes de suministros básicos a familias, así como la ampliación de descuentos en el bono social Reducción fiscal en las ayudas por la DANA. Otra de las medidas tumbadas se vinculaba con las ayudas a personas afectadas por la DANA. La intención principal era que estas ayudas estuvieran libres de tasas como el IRPF y el Impuesto de Sociedades , disminuyendo la carga fiscal

Otra de las medidas tumbadas se vinculaba con las ayudas a personas afectadas por la DANA. La intención principal era que estas ayudas estuvieran , disminuyendo la carga fiscal Incentivos fiscales por la compra de coches eléctricos. El objetivo de esta medida era prorrogar para el año 2026 la deducción del IRPF aplicada para compras de coches eléctricos e instalación de puntos de carga. La reducción aplicada se correspondía al 15% de la compra , por lo que disminuía la presión económica sobre los conductores

El objetivo de esta medida era prorrogar para el año 2026 la deducción del IRPF aplicada para compras de coches eléctricos e instalación de puntos de carga. , por lo que disminuía la presión económica sobre los conductores Prórroga del salario mínimo. Dentro del decreto ómnibus se incluía una prórroga, de cara a 2026, de la cuantía del salario mínimo en 1.184 euros mensuales . Este importe era provisional, a la espera de que se aprobara la subida del 3,1% en el salario mínimo, situándose en los 1.241 euros

Dentro del decreto ómnibus se incluía una prórroga, de cara a 2026, de la cuantía del salario mínimo en . Este importe era provisional, a la espera de que se aprobara la subida del 3,1% en el salario mínimo, situándose en los 1.241 euros Jubilación anticipada en bomberos forestales. La idea original de esta medida era aplicar coeficientes reductores en la edad de jubilación para el sector de los bomberos forestales, permitiendo su jubilación anticipada. La principal razón para adelantar su retiro era el alto grado de peligrosidad y penosidad que conlleva esta actividad laboral

Ante todo, debemos tener en cuenta que el decreto todavía no ha sido rechazado por completo. Actualmente, su validez depende de la puesta en marcha por parte del Congreso, mediante los votos de los grupos políticos. Por ello, a pesar de la oposición y el riesgo de que no prospere, el futuro del decreto dependerá de cómo se desarrolla la votación.