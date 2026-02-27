Profesión al alza
Emanuel, el fontanero que arrasa en TikTok: "Hoy hemos facturado 2.000 euros en un día"
El profesional detalla las tres intervenciones que le permitieron alcanzar esa facturación en apenas unas horas de trabajo
El servicio que permitió a un fontanero ganar 950 euros en una tarde: "seis horas de trabajo"
Mientras muchos debaten sobre si estudiar una carrera universitaria o subirse al barco de las FP, hay oficios que no dejan de ganar terreno y otros que resurgen con fuerza. Y algunos profesionales, como en este caso, lo demuestran con números.
Emanuel, un fontanero italiano establecido en Valencia y muy activo en TikTok, ha compartido una jornada en la que ha facturado cerca de 2.000 euros en un solo día. Y no se trata de una gran reforma, sino de varios trabajos concretos encadenados en pocas horas.
Una mañana con suministro y presión de agua
La jornada comenzó con la conexión de dos plantas de una misma vivienda a un único suministro. Una de ellas apenas tenía presión, así que hubo que reorganizar la instalación para garantizar que el agua llegara correctamente a ambas.
Un trabajo técnico, con perforaciones y ajustes, que solucionó un problema que llevaba tiempo arrastrándose.
Dos calentadores en el mismo día
Después llegó el turno de los calentadores. El primero, que no cumplía normativa y presentaba problemas, fue sustituido por uno nuevo. Instalación completa y comprobaciones técnicas incluidas. ¿El resultado? Una factura de 750 euros con IVA.
Tras la pausa para comer, acudió a otro domicilio para instalar un segundo calentador. En este caso, el trabajo fue algo más complejo por la adaptación de la salida de humos, por lo que la factura resultó igual que la anterior, otros 750 euros.
Cómo se alcanza esa cifra
Sumando la intervención del suministro y las dos instalaciones, la facturación del día ronda los 2.000 euros. Emanuel suele recordar en sus vídeos que cuando muchos preguntan por qué "los fontaneros son caros", pocas veces se tiene en cuenta lo que hay detrás: desplazamientos, herramientas, maquinaria, responsabilidad técnica y cumplimiento de normativa.
"No es solo cambiar una pieza", viene a resumir.
Oficios en auge
La falta de relevo generacional en trabajos manuales como fontanería, electricidad o carpintería está disparando la demanda. Y cuando hay menos profesionales disponibles, los precios suben.
No todos los días se facturan 2.000 euros, pero jornadas como esta muestran el potencial de un oficio que, lejos de desaparecer, parece estar viviendo un nuevo momento de auge.
Mientras algunos temen que la inteligencia artificial sustituya empleos, trabajos como este siguen dependiendo de algo insustituible: manos, experiencia y conocimientos técnicos.
