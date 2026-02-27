La dueña de Iberia y Vueling dispara su beneficio hasta los 3.342 millones de euros

El grupo aéreo IAG -que agrupa a Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level- dispara sus resultados gracias al fuerte impulso de la demanda turística. La compañía ha conseguido un beneficio después de impuestos de 3.342 millones de euros en 2025, un 22% más que el año anterior, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía consiguió elevar sus ingresos totales hasta situarlos en 33.213 millones de euros, un 3,5% más que en 2024. El resultado operativo ascendió a 5.024 millones de euros, frente a los 4.443 millones de un año antes.

El consejero delegado del grupo, Luis Gallego, ha señalado que la compañía ha tenido un rendimiento "excepcional" en 2025, lo que se traduce en resultados financieros "de primer orden", con márgenes "excepcionales" y una rentabilidad "superior" del capital.

La empresa se muestra optimista para el año en curso con unas "perspectivas positivas para 2026 respaldadas por una dinámica de mercado atractiva y una demanda secular a largo plazo". El grupo prevé de aumentar su capacidad en aproximadamente un 3% durante el año.

La compañía, que anunció un dividendo a cuenta de 2025 de cinco céntimos de euro complementario al de 4,8 céntimos que ya abonó el pasado diciembre, asegurar tener el negocio "bien posicionado para continuar la creación de valor para los accionistas a largo plazo".