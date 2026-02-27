Resultados
La dueña de Iberia y Vueling dispara su beneficio hasta los 3.342 millones de euros
El grupo IAG anticipa unas "perspectivas positivas para 2026 respaldadas por una dinámica de mercado atractiva"
El grupo aéreo IAG -que agrupa a Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level- dispara sus resultados gracias al fuerte impulso de la demanda turística. La compañía ha conseguido un beneficio después de impuestos de 3.342 millones de euros en 2025, un 22% más que el año anterior, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La compañía consiguió elevar sus ingresos totales hasta situarlos en 33.213 millones de euros, un 3,5% más que en 2024. El resultado operativo ascendió a 5.024 millones de euros, frente a los 4.443 millones de un año antes.
El consejero delegado del grupo, Luis Gallego, ha señalado que la compañía ha tenido un rendimiento "excepcional" en 2025, lo que se traduce en resultados financieros "de primer orden", con márgenes "excepcionales" y una rentabilidad "superior" del capital.
La empresa se muestra optimista para el año en curso con unas "perspectivas positivas para 2026 respaldadas por una dinámica de mercado atractiva y una demanda secular a largo plazo". El grupo prevé de aumentar su capacidad en aproximadamente un 3% durante el año.
La compañía, que anunció un dividendo a cuenta de 2025 de cinco céntimos de euro complementario al de 4,8 céntimos que ya abonó el pasado diciembre, asegurar tener el negocio "bien posicionado para continuar la creación de valor para los accionistas a largo plazo".
Suscríbete para seguir leyendo
- España tendrá este año el fremanezumab, el primer fármaco contra la migraña pediátrica: una inyección una vez al mes
- La justicia condena al Gobierno de Ayuso a indemnizar con 3 millones a una empresa por un encargo de mascarillas del que luego se desentendió
- El consumo masivo de latas de atún salva a los españoles de suspender la asignatura del pescado
- Casi mil multas en la primera semana de la nueva ordenanza de civismo en Barcelona
- Dos camiones quedan encallados durante más de siete horas en un acceso de la Ronda de Dalt
- Martina, de no poder moverse por una enfermedad rara a volver al cole gracias a Sant Joan de Deú: 'Lo peor fue la incertidumbre
- Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026
- Los científicos cuestionan que talar árboles sirva para tener más reservas de agua