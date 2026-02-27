Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra Pakistán - AfganistánChemsexAlcampoSorteo ChampionsOposicionesNetflixBarcelonaPremios Goya 2026Baronesa ThyssenBridgertonEncuesta Castilla y LeónTina
instagramlinkedin

Resultados

La dueña de Iberia y Vueling dispara su beneficio hasta los 3.342 millones de euros

El grupo IAG anticipa unas "perspectivas positivas para 2026 respaldadas por una dinámica de mercado atractiva"

Un avión de Iberia

Un avión de Iberia / Lenin Nolly / EFE

Sara Ledo

Sara Ledo

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El grupo aéreo IAG -que agrupa a Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level- dispara sus resultados gracias al fuerte impulso de la demanda turística. La compañía ha conseguido un beneficio después de impuestos de 3.342 millones de euros en 2025, un 22% más que el año anterior, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía consiguió elevar sus ingresos totales hasta situarlos en 33.213 millones de euros, un 3,5% más que en 2024. El resultado operativo ascendió a 5.024 millones de euros, frente a los 4.443 millones de un año antes.

El consejero delegado del grupo, Luis Gallego, ha señalado que la compañía ha tenido un rendimiento "excepcional" en 2025, lo que se traduce en resultados financieros "de primer orden", con márgenes "excepcionales" y una rentabilidad "superior" del capital.

La empresa se muestra optimista para el año en curso con unas "perspectivas positivas para 2026 respaldadas por una dinámica de mercado atractiva y una demanda secular a largo plazo". El grupo prevé de aumentar su capacidad en aproximadamente un 3% durante el año.

Noticias relacionadas y más

La compañía, que anunció un dividendo a cuenta de 2025 de cinco céntimos de euro complementario al de 4,8 céntimos que ya abonó el pasado diciembre, asegurar tener el negocio "bien posicionado para continuar la creación de valor para los accionistas a largo plazo".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. España tendrá este año el fremanezumab, el primer fármaco contra la migraña pediátrica: una inyección una vez al mes
  2. La justicia condena al Gobierno de Ayuso a indemnizar con 3 millones a una empresa por un encargo de mascarillas del que luego se desentendió
  3. El consumo masivo de latas de atún salva a los españoles de suspender la asignatura del pescado
  4. Casi mil multas en la primera semana de la nueva ordenanza de civismo en Barcelona
  5. Dos camiones quedan encallados durante más de siete horas en un acceso de la Ronda de Dalt
  6. Martina, de no poder moverse por una enfermedad rara a volver al cole gracias a Sant Joan de Deú: 'Lo peor fue la incertidumbre
  7. Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026
  8. Los científicos cuestionan que talar árboles sirva para tener más reservas de agua

Si tienes menos de 40 años y vives de alquiler en esta comunidad autónoma, puedes recuperar más de 1.200 euros en la declaración

Si tienes menos de 40 años y vives de alquiler en esta comunidad autónoma, puedes recuperar más de 1.200 euros en la declaración

Bezzecchi demuestra al mundo que está listo para destronar a Márquez

Bezzecchi demuestra al mundo que está listo para destronar a Márquez

Reig Jofre empeora ventas y beneficios en 2025 por la reducción de su negocio de antibioticos

Reig Jofre empeora ventas y beneficios en 2025 por la reducción de su negocio de antibioticos

Love of Lesbian anuncian un parón tras 25 años: "No es un adiós, pero sí un 'hasta pronto' de largo aliento"

Love of Lesbian anuncian un parón tras 25 años: "No es un adiós, pero sí un 'hasta pronto' de largo aliento"

Así funcionan las tecnologías del programa Citroën Advanced Comfort en el nuevo Citroën C3 Aircross

Así funcionan las tecnologías del programa Citroën Advanced Comfort en el nuevo Citroën C3 Aircross

Rull asegura que lo tiene "todo preparado" para recibir a Puigdemont en el Parlament y da por hecho que Illa lo hará en la Generalitat

Rull asegura que lo tiene "todo preparado" para recibir a Puigdemont en el Parlament y da por hecho que Illa lo hará en la Generalitat

Marta Boix, profesora de una escuela de Barcelona: "Los maestros no rechazamos los cambios, pero necesitamos condiciones reales para hacerlo bien"

Marta Boix, profesora de una escuela de Barcelona: "Los maestros no rechazamos los cambios, pero necesitamos condiciones reales para hacerlo bien"

Los renovados SUV de Citroën, confortables y robustos aliados para el día a día

Los renovados SUV de Citroën, confortables y robustos aliados para el día a día