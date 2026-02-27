Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Peste porcinaJulio IglesiasCuadro Champions 2026MonarquíaPremios Goya 2026Hermanos TorresBarcelonaMetanfetaminaGuerra Pakistán - AfganistánChemsexLove of LesbianEncuesta Castilla y León
instagramlinkedin

Celebración tradicional

¿Cuándo es el Día del Padre 2026? Estas son las fechas, por países

La festividad es laborable en algunas comunidades

Calendario laboral de España del 2026 (con todos los festivos)

Calendario laboral de Catalunya en 2026

Un padre, con sus dos hijos, a la entrada de un colegio en el primer día de la vuelta al cole tras las vacaciones de verano

Un padre, con sus dos hijos, a la entrada de un colegio en el primer día de la vuelta al cole tras las vacaciones de verano / Shutterstock

Goundo Sakho

Goundo Sakho

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

¿Cuándo es el Día del Padre en el 2026? La festividad suele tener fecha fija, pero en ocasiones no es fácil de recordar y un olvido puede dejar a uno en situación incómoda.

Además, el día de celebración de esta tradición varía en función del país. En lugares como España e Italia se festeja el 19 de marzo (por San José, padre de Jesús), debido a la tradición cristiana. Pero en muchos otros se conmemora el tercer domingo de junio, por influencia de EEUU.

En el país norteamericano, la iniciativa de celebrar un Día del Padre partió de Sonora Smart, una mujer que en 1910 quiso homenajear a su progenitor por haberla criado en solitario, a ella y a sus cinco hermanos.

De EEUU al mundo

La festividad fue ganando adeptos con los años (quedó institucionalizada en 1966 de la mano del presidente Lyndon B. Johnson) y desde EEUU se extendió por gran parte del mundo.

A España llegó en 1948, cuando Manuela Vicente Ferreo, una maestra que impartía clases en la escuela Santo Ángel de la Guarda (Madrid), decidió adoptar la celebración para que sus alumnos pudieran preparar regalos a sus padres como en el Día de la Madre.

Promoción de unos grandes almacenes

Manuela, o Nelly, como la llamaban sus más cercanos, también era columnista en algunas revistas y diarios de la época. A través de sus artículos, empezó a promocionar el Día del Padre y, en 1953, los almacenes Galerías Preciados decidieron tomar su iniciativa para vender productos especiales para la fecha.

La empresa quiso contratar a Manuela y esta aceptó a cambio de que también contratara a sus alumnas graduadas.

La campaña tuvo tanto éxito que, en los siguientes años, otros grandes comercios, como El Corte Inglés, se le unieron.

Noticias relacionadas y más

Fecha del Día del Padre 2026 por países

  • 23 de febrero: Rusia.
  • 19 de marzo: España, Andorra, Bélgica (Amberes), Bolivia, Croacia, Honduras. Italia, Liechtenstein, Marruecos, Mozambique, Portugal, Suiza (cantón Ticino. Resto del país: primer domingo de junio)
  • 8 de mayo: Corea del Sur.
  • 11 de mayo: Rumanía.
  • 18 de mayo: Tonga.
  • 1 de junio: Lituania y Suiza (excepto Ticino).
  • 5 de junio: Dinamarca.
  • 8 de junio: Austria, Bélgica.
  • 15 de junio: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Venezuela, Afganistán, Albania, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Baréin, Bangladesh, Barbados, Belice, Bermuda, Birmania, Brunéi, Canadá, Camboya, China, Curaçao, Chipre, República Checa, Dominica, Egipto, Eslovaquia, Etiopía, Filipinas, Francia, Ghana, Grecia, Guyana, Hong Kong, Hungría, India, Irlanda, Jamaica, Japón, Jordania, Kenia, Kosovo, Kuwait, Laos, Líbano, Macao, Madagascar, Malasia, Malta, Namibia, Nigeria, Omán, Países Bajos, Palestina, Pakistán, Qatar, Reino Unido, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Singapur, Siria, Sudáfrica, Sri Lanka, Surinam, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Uganda, Vietnam, Zambia, Zimbabue.
  • 17 de junio: El Salvador, Guatemala.
  • 21 de junio: Líbano, Egipto, Jordania, Palestina, Siria y Uganda.
  • 23 de junio: Nicaragua, Polonia.
  • 29 de junio: Haití.
  • 12 de julio: Argentina (Provincia de Jujuy).
  • 13 de julio: Uruguay.
  • 30 de julio: República Dominicana.
  • 8 de agosto: Taiwán.
  • 10 de agosto: Brasil y Samoa.
  • 24 de agosto: Argentina (provincia de Mendoza).
  • 7 de septiembre: Australia, Fiyi, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea.
  • 14 de septiembre: Letonia.
  • 5 de octubre: Luxemburgo.
  • 9 de noviembre: Estonia, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia.
  • 12 de noviembre: Indonesia.
  • 5 de diciembre: Tailandia.
  • 26 de diciembre: Bulgaria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. España tendrá este año el fremanezumab, el primer fármaco contra la migraña pediátrica: una inyección una vez al mes
  2. La justicia condena al Gobierno de Ayuso a indemnizar con 3 millones a una empresa por un encargo de mascarillas del que luego se desentendió
  3. El consumo masivo de latas de atún salva a los españoles de suspender la asignatura del pescado
  4. Casi mil multas en la primera semana de la nueva ordenanza de civismo en Barcelona
  5. Dos camiones quedan encallados durante más de siete horas en un acceso de la Ronda de Dalt
  6. Martina, de no poder moverse por una enfermedad rara a volver al cole gracias a Sant Joan de Deú: 'Lo peor fue la incertidumbre
  7. Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026
  8. Los científicos cuestionan que talar árboles sirva para tener más reservas de agua

¿Cuándo es el Día del Padre 2026? Estas son las fechas, por países

¿Cuándo es el Día del Padre 2026? Estas son las fechas, por países

El Govern destina 1.900 millones a las políticas de vivienda y suelo

El Govern destina 1.900 millones a las políticas de vivienda y suelo

Peramato premia a los colaboradores del exfiscal condenado y evita ascender a los del "procés" a puestos clave del Supremo

Peramato premia a los colaboradores del exfiscal condenado y evita ascender a los del "procés" a puestos clave del Supremo

El Govern destinará 1.600 millones a política ambiental, más del 3% del presupuesto general

El Govern destinará 1.600 millones a política ambiental, más del 3% del presupuesto general

Google borra la brecha entre calidad y velocidad en la generación de imágenes con Nano Banana 2

Google borra la brecha entre calidad y velocidad en la generación de imágenes con Nano Banana 2

Mataró presenta su plan para reconstruir Can Fàbregas en los terrenos donde se tenía que levantar El Corte Inglés

Mataró presenta su plan para reconstruir Can Fàbregas en los terrenos donde se tenía que levantar El Corte Inglés

DIRECTO UCRANIA | La red Starlink, de Elon Musk, clave para Rusia en la guerra de Ucrania

DIRECTO UCRANIA | La red Starlink, de Elon Musk, clave para Rusia en la guerra de Ucrania

Barthélemy Yaouda Hourgo, obispo camerunés: "Trump es como Boko Haram, lo que está haciendo con la ayuda humanitaria es un crimen"

Barthélemy Yaouda Hourgo, obispo camerunés: "Trump es como Boko Haram, lo que está haciendo con la ayuda humanitaria es un crimen"