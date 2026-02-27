Balanzas fiscales
El déficit fiscal de Catalunya equivale a cerca de la mitad del presupuesto de la Generalitat
La conselleria de Economia estima que cada año los catalanes pagan al erario público español unos 21.000 millones de euros en impuestos que luego no retornan
Catalunya recibirá 4.700 millones de euros con el nuevo sistema de financiación: ¿Son suficientes para resolver sus problemas presupuestarios?
El déficit fiscal entre Catalunya y el conjunto de España asciende a 21.092 millones de euros, según los últimos cálculos elaborados por la Generalitat, referentes al ejercicio 2022. Así lo recoge la memoria económica y financiera incorporada en el proyecto de presupuestos presentado este viernes por el Govern en el Parlament. De la misma se deriva que el flujo monetario entre la Generalitat y el Estado sale a deber a los catalanes y el importe equivale al 8,2% del PIB catalán.
La conselleria de Economia ha ofrecido un cálculo alternativo, basado en la 'incidencia carga-beneficio', que rebaja el déficit a 14.665 millones de euros anuales.
El déficit fiscal ha sido un argumento histórico del soberanismo catalán para reclamar mejoras en el sistema de financiación autonómica, aduciendo que cada año la economía catalana pierde en su relación con el Estado una elevada cantidad de recursos. O, para los partidos y fuerzas independentistas, reclamar directamente la secesión de España.
La reforma del sistema de financiación pactada entre el Gobierno y ERC pretende transferir a las arcas catalanas unos 4.700 millones de euros adicionales al año a partir de 2027. Ese dinero equivale a algo menos de una cuarta parte del déficit fiscal, si bien dicha aproximación no acaba de ser precisa, pues compara el saldo resultante de 2022 con una proyección de 2027. Para entonces la relación entre las partes puede ser distinta y las magnitudes del PIB, casi seguro, lo serán, lo que presumiblemente engordará la cifra absoluta del déficit fiscal.
El pico máximo, entre Pujol y Aznar
Según los cálculos de la conselleria de Economia, el último saldo disponible equivale a aproximadamente la mitad del presupuesto total de la Generalitat. Y dicha asimetria no es flor de un día. La memoria presentada este viernes en el Parlament traza sus cálculos desde 1986 y hasta 2022, últimos datos disponbiles y comparables con el Estado y el resto de comunidades autónomas.
En proporción al PIB, el déficit medio durante las últimas cuatro décadas ha sido del 8,1%. El año que peor saldo se dio fue en el último año del Govern de Jordi Pujol, en 2002, y con José María Aznar en la Moncloa. Entonces fue del 10,1% del PIB catalán.
Si se acumula año a año todos los saldos negativos, el resultado final sería de unos 407.432 millones de euros. Para ponerlo en perspectiva, el valor que está previsto que genere toda la economía catalana a lo largo de este 2026 equivale a unos 330.000 millones de euros.
Falta de periodicidad
La Generalitat de Catalunya ha publicado este viernes sus balanzas fiscales por imperativo legal, ya que estas deben ir incluidas en el proyecto de presupuestos. Como hace tres años que Catalunya funciona con las cuentas prorrogadas por la falta de consenso político, esta información estaba desactualizada.
En 2024, fue el propio Estado, a través del Instituto de Estudios Fiscales, el que publicó esta información, si bien a diferencia de otros países no existe una periodicidad regulada. De hecho, ese primer balance llegó después de más de una década sin datos actualizados disponibles. Lo que fue y es objeto de críticas y demandas por parte de las comunidades autónomas -especialmente de Catalunya- por falta de transparencia y actualización de datos.
Suscríbete para seguir leyendo
- España tendrá este año el fremanezumab, el primer fármaco contra la migraña pediátrica: una inyección una vez al mes
- La justicia condena al Gobierno de Ayuso a indemnizar con 3 millones a una empresa por un encargo de mascarillas del que luego se desentendió
- El consumo masivo de latas de atún salva a los españoles de suspender la asignatura del pescado
- Casi mil multas en la primera semana de la nueva ordenanza de civismo en Barcelona
- Dos camiones quedan encallados durante más de siete horas en un acceso de la Ronda de Dalt
- Martina, de no poder moverse por una enfermedad rara a volver al cole gracias a Sant Joan de Deú: 'Lo peor fue la incertidumbre
- Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026
- Los científicos cuestionan que talar árboles sirva para tener más reservas de agua