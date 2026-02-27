El déficit fiscal de Catalunya equivale a cerca de la mitad del presupuesto de la Generalitat

El déficit fiscal entre Catalunya y el conjunto de España asciende a 21.092 millones de euros, según los últimos cálculos elaborados por la Generalitat, referentes al ejercicio 2022. Así lo recoge la memoria económica y financiera incorporada en el proyecto de presupuestos presentado este viernes por el Govern en el Parlament. De la misma se deriva que el flujo monetario entre la Generalitat y el Estado sale a deber a los catalanes y el importe equivale al 8,2% del PIB catalán.

La conselleria de Economia ha ofrecido un cálculo alternativo, basado en la 'incidencia carga-beneficio', que rebaja el déficit a 14.665 millones de euros anuales.

El déficit fiscal ha sido un argumento histórico del soberanismo catalán para reclamar mejoras en el sistema de financiación autonómica, aduciendo que cada año la economía catalana pierde en su relación con el Estado una elevada cantidad de recursos. O, para los partidos y fuerzas independentistas, reclamar directamente la secesión de España.

La reforma del sistema de financiación pactada entre el Gobierno y ERC pretende transferir a las arcas catalanas unos 4.700 millones de euros adicionales al año a partir de 2027. Ese dinero equivale a algo menos de una cuarta parte del déficit fiscal, si bien dicha aproximación no acaba de ser precisa, pues compara el saldo resultante de 2022 con una proyección de 2027. Para entonces la relación entre las partes puede ser distinta y las magnitudes del PIB, casi seguro, lo serán, lo que presumiblemente engordará la cifra absoluta del déficit fiscal.

El pico máximo, entre Pujol y Aznar

Según los cálculos de la conselleria de Economia, el último saldo disponible equivale a aproximadamente la mitad del presupuesto total de la Generalitat. Y dicha asimetria no es flor de un día. La memoria presentada este viernes en el Parlament traza sus cálculos desde 1986 y hasta 2022, últimos datos disponbiles y comparables con el Estado y el resto de comunidades autónomas.

Gráfico que muestra el déficit fiscal de Catalunya.

En proporción al PIB, el déficit medio durante las últimas cuatro décadas ha sido del 8,1%. El año que peor saldo se dio fue en el último año del Govern de Jordi Pujol, en 2002, y con José María Aznar en la Moncloa. Entonces fue del 10,1% del PIB catalán.

Si se acumula año a año todos los saldos negativos, el resultado final sería de unos 407.432 millones de euros. Para ponerlo en perspectiva, el valor que está previsto que genere toda la economía catalana a lo largo de este 2026 equivale a unos 330.000 millones de euros.

Falta de periodicidad

La Generalitat de Catalunya ha publicado este viernes sus balanzas fiscales por imperativo legal, ya que estas deben ir incluidas en el proyecto de presupuestos. Como hace tres años que Catalunya funciona con las cuentas prorrogadas por la falta de consenso político, esta información estaba desactualizada.

En 2024, fue el propio Estado, a través del Instituto de Estudios Fiscales, el que publicó esta información, si bien a diferencia de otros países no existe una periodicidad regulada. De hecho, ese primer balance llegó después de más de una década sin datos actualizados disponibles. Lo que fue y es objeto de críticas y demandas por parte de las comunidades autónomas -especialmente de Catalunya- por falta de transparencia y actualización de datos.