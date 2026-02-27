Ahorro en la declaración de la renta
Si tienes menos de 40 años y vives de alquiler en esta comunidad autónoma, puedes recuperar más de 1.200 euros en la declaración
Esta deducción autonómica permite desgravar el 30% del alquiler en el tramo autonómico del IRPF si se cumplen requisitos de edad, ingresos y residencia fiscal
Hacienda obliga a declarar la renta este año a los perceptores del Ingreso Mínimo Vital aunque no tengan ingresos
La campaña de la Renta vuelve a dejar una oportunidad poco conocida para miles de contribuyentes. Si tienes menos de 40 años y vives de alquiler en la Comunidad de Madrid, puedes deducirte parte de lo pagado por tu vivienda habitual y ahorrar hasta 1.237,20 euros en tu declaración de la renta.
No se trata de una ayuda estatal ni de un nuevo subsidio. Es una deducción autonómica del IRPF, regulada por la Comunidad de Madrid dentro de sus competencias fiscales y recogida cada año en el Manual de la Renta de la Agencia Tributaria. Y, pese a ello, muchos inquilinos siguen sin aplicarla.
En concreto, la normativa madrileña permite deducir el 30% de las cantidades abonadas por el alquiler de la vivienda habitual, con el citado límite máximo anual de 1.237,20 euros por contribuyente.
Quién puede aplicar la deducción
Según la información oficial publicada por la Agencia Tributaria y la Comunidad de Madrid, los principales requisitos son:
- Tener menos de 40 años a 31 de diciembre del ejercicio fiscal.
- Que la vivienda alquilada sea la residencia habitual del contribuyente.
- Residir fiscalmente en la Comunidad de Madrid.
- No superar determinados límites de base imponible (en los últimos ejercicios, en torno a 26.000 euros en tributación individual y unos 37.000 en conjunta).
- Que el contrato de arrendamiento esté formalizado correctamente y la fianza haya sido depositada en el organismo autonómico correspondiente.
Es importante subrayar que esta deducción se aplica exclusivamente en el tramo autonómico del impuesto. Desde 2015, la deducción estatal general por alquiler desapareció para nuevos contratos, por lo que en la práctica son las comunidades autónomas las que han ido configurando sus propios beneficios fiscales.
Tope máximo de 1.237 euros
El cálculo es sencillo. Si durante el año has pagado, por ejemplo, 8.000 euros de alquiler, podrías deducirte el 30%, es decir, 2.400 euros. Sin embargo, la norma fija un tope máximo de 1.237,20 euros, que es la cantidad máxima que podrás restar de tu cuota autonómica.
En un contexto de precios elevados de vivienda, este incentivo puede marcar la diferencia en la declaración, especialmente para jóvenes trabajadores con rentas medias.
La recomendación de los expertos es revisar bien el borrador en Renta WEB Open y comprobar que la deducción autonómica está correctamente consignada. En caso de duda, conviene acudir al Manual práctico del IRPF o consultar con un asesor fiscal para asegurarse de cumplir todos los requisitos formales y documentales.
Porque, aunque no es automática, esta deducción puede convertirse en uno de los mayores alivios fiscales para quienes viven de alquiler en Madrid y aún no la están aprovechando.
