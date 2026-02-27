Este es el coste de tener una mascota en casa: hasta 1.000 euros anuales

Los hogares españoles que tienen, al menos, una mascota supera desde hace unos años al número de casas que tienen niños pequeños.

De hecho, en varias comunidades autónomas, como Catalunya, es una tendencia al alza: en 2024 se inscribieron casi el doble de mascotas que bebés.

La cifra asciende hasta el 49% y, en consecuencia, el gasto medio que se destina a estos animales de compañía es de entre 500 y 1.000 euros anuales, según informa la EAE Business School.

España cuenta con más de 30 millones de animales domésticos, según el mismo estudio, lo que se consolida como una de las principales preocupaciones en la economía de los hogares

La buena compañía es cara

Y es que el sector de las mascotas facturó 5.770 millones de euros en 2023, generando 75.000 empleos a través de más de 12.300 empresas.

La comida es el principal gasto que tienen que afrontar los dueños de las mascotas. La comida para mascotas (en inglés, ‘pet food’), supera los 2.500 millones de euros en España.

Sin embargo, el dinero invertido en llevar las mascotas al veterinario no se queda muy lejos. Según publica Europa Press, “la visita al veterinario puede llegar a concentrar hasta el 45% del gasto total que tienen los dueños”.

Proteger a las mascotas

La Ley 7/2023, de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, busca garantizar la protección, bienestar y dignidad de los animales sin distinción de especie. Asimismo, establece la obligatoriedad de contratar para ellos un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.

Es por eso que el negocio de los seguros para animales también mueve varios millones de euros. “El coste medio de un siniestro se sitúa en los 239 euros”, indica Europa Press. Además, también revela que las primas para mascotas oscilan entre los 30 y 60 euros anuales en caso de responsabilidad civil.

Andalucía ha dado un paso adelante

A pesar de toda esta responsabilidad económica, hace solo unos días se ha aprobado una política fiscal autonómica en España pensada para el cuidado de estos animales domésticos y que ha entrado en vigor el 1 de enero de este año 2026.

Tanto Extremadura como la Junta de Andalucía ha incluido en los presupuestos económicos para 2026 una deducción en el IRPF por gastos veterinarios.

Ambas comunidades permiten deducir el 30% de lo gastado en el veterinario hasta un máximo de 100 euros por contribuyente, después de hacer la declaración de la renta. Esto incluye vacunas, desparasitaciones, esterilización, tratamientos veterinarios obligatorios y atención sanitaria básica.

Primer año

Si la mascota ha sido comprada, esta deducción se aplicará durante el primer año desde su adquisición. Los dueños con animales adoptados tendrán el beneficio durante tres años, demostrando el fomento de la adopción (y no compra) de estos animales.

En caso de necesitar perros de asistencia o animales terapéuticos, la deducción no tiene un límite temporal y se aplicará mientras estos cumplan su función.

Muchos reclaman extender estas medidas al resto de comunidades autónomas para ayudar a aliviar el bolsillo de los dueños españoles con animales de compañía.