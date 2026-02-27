Función Pública
El sector público de Catalunya ya emplea más de 300.000 personas
Casi tres de cada 10 euros de presupuesto público van a pagar nóminas de funcionarios
El Govern aumenta un 10% su presupuesto para 2026 por el mayor gasto en vivienda, Mossos y deuda
El sector público catalán ya emplea más de 300.000 personas. Así queda desglosado en el proyecto de presupuestos de la Generalitat de Catalunya, que constata un crecimiento en la plantilla de funcionarios y personal del 7,7% respecto a las últimas cuentas presentadas, del 2023.
Las cuentas públicas catalanas contemplan un gasto en personal de 17.701 millones de euros, un 19,7% más que el destinado en el presupuesto de 2023. El peso de las nóminas dentro del conjunto de las cuentas públicas aumenta ligeramente respecto y pasa del 26,8% del total de gasto del sector público al 28%.
