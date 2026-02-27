Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sorteo ChampionsMonarquíaHermanos TorresBarcelonaMetanfetaminaGuerra Pakistán - AfganistánChemsexAlcampoOposicionesLove of LesbianPremios Goya 2026Encuesta Castilla y León
instagramlinkedin

Función Pública

El sector público de Catalunya ya emplea más de 300.000 personas

Casi tres de cada 10 euros de presupuesto público van a pagar nóminas de funcionarios

El Govern aumenta un 10% su presupuesto para 2026 por el mayor gasto en vivienda, Mossos y deuda

Un dispositivo de los Mossos en Barcelona

Un dispositivo de los Mossos en Barcelona / Mossos

Gabriel Ubieto

Gabriel Ubieto

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El sector público catalán ya emplea más de 300.000 personas. Así queda desglosado en el proyecto de presupuestos de la Generalitat de Catalunya, que constata un crecimiento en la plantilla de funcionarios y personal del 7,7% respecto a las últimas cuentas presentadas, del 2023.

Las cuentas públicas catalanas contemplan un gasto en personal de 17.701 millones de euros, un 19,7% más que el destinado en el presupuesto de 2023. El peso de las nóminas dentro del conjunto de las cuentas públicas aumenta ligeramente respecto y pasa del 26,8% del total de gasto del sector público al 28%.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. España tendrá este año el fremanezumab, el primer fármaco contra la migraña pediátrica: una inyección una vez al mes
  2. La justicia condena al Gobierno de Ayuso a indemnizar con 3 millones a una empresa por un encargo de mascarillas del que luego se desentendió
  3. El consumo masivo de latas de atún salva a los españoles de suspender la asignatura del pescado
  4. Casi mil multas en la primera semana de la nueva ordenanza de civismo en Barcelona
  5. Dos camiones quedan encallados durante más de siete horas en un acceso de la Ronda de Dalt
  6. Martina, de no poder moverse por una enfermedad rara a volver al cole gracias a Sant Joan de Deú: 'Lo peor fue la incertidumbre
  7. Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026
  8. Los científicos cuestionan que talar árboles sirva para tener más reservas de agua

Abascal ordena "avanzar de manera clara" en las negociaciones con PP, pero con "garantías"

Abascal ordena "avanzar de manera clara" en las negociaciones con PP, pero con "garantías"

Barcelona rechaza instar al Gobierno de Pedro Sánchez que prohíba el uso del burka

Barcelona rechaza instar al Gobierno de Pedro Sánchez que prohíba el uso del burka

Escudo social: ¿qué medidas ha tumbado el Congreso?

Escudo social: ¿qué medidas ha tumbado el Congreso?

Álvaro Ciudad, exalumno de un centro público de Salt: "Llevar a tu hijo a la escuela del barrio sería lo normal si no hubiera prejuicios racistas"

Álvaro Ciudad, exalumno de un centro público de Salt: "Llevar a tu hijo a la escuela del barrio sería lo normal si no hubiera prejuicios racistas"

"Nuestro desafío es el mismo": La Boqueria y otros dos mercados internacionales piden ser Patrimonio de la UNESCO

"Nuestro desafío es el mismo": La Boqueria y otros dos mercados internacionales piden ser Patrimonio de la UNESCO

Presupuestos de la Generalitat 2026: El Govern destina 85 millones al impulso del catalán

Presupuestos de la Generalitat 2026: El Govern destina 85 millones al impulso del catalán

China expulsa a nueve militares de la inminente Asamblea Nacional Popular

China expulsa a nueve militares de la inminente Asamblea Nacional Popular

Rafael Yuste admite que fue socio de las compañías vinculadas a una estafa de 100.000 euros

Rafael Yuste admite que fue socio de las compañías vinculadas a una estafa de 100.000 euros