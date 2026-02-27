La biofarmacéutica catalana Kymos acelera su expansión en Europa con la compra de Particle Analytical

La biofarmacéutica catalana Kymos Group da un paso más en su estrategia de crecimiento internacional con la adquisición de la danesa Particle Analytical, una firma especializada en análisis de partículas y caracterización del estado sólido. De este modo, la catalana con sede en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), especializada en investigación por contrato (CRO, de sus siglas en inglés) consolida su papel como proveedor integral de servicios científicos para la industria biofarmacéutica y amplía su presencia en el norte de Europa.

La integración, en realidad, llega tras más de dos años de colaboración entre ambas compañías, una etapa en la que han constatado "una alta sinergia operativa y resultados científicos consistentes" tal y como explica la biofarma en un comunicado de prensa. Este recorrido previo, de hecho, ha sido clave para formalizar una alianza que busca construir un grupo europeo con mayor capacidad para competir frente a grandes multinacionales del sector.

Según el consejero delegado de Kymos, Joan Puig de Dou, la compra permite incorporar una nueva área de especialización que hasta ahora no formaba parte del catálogo de la empresa, al tiempo que refuerza su posicionamiento como socio científico global. Además, subraya el valor estratégico de ganar presencia en la región nórdica, uno de los polos de innovación en ciencias de la vida.

Fachada de la farmacéutica Kymos Group. / Kymos

Por su parte, el fundador y CEO de Particle Analytical, Søren Lund Kristensen, destaca que la integración abre la puerta a nuevas oportunidades de crecimiento y mayor capacidad de inversión en tecnología, tras más de dos décadas desarrollando una firma de referencia en análisis del estado sólido.

Crecimiento sostenido y salto de escala

La operación se enmarca en una trayectoria de fuerte expansión de Kymos. La compañía cerró 2025 con una facturación de 27 millones de euros, tras registrar un crecimiento medio anual cercano al 25% en los últimos tres ejercicios y un margen EBITDA del 20%. Con la incorporación de la firma danesa, el grupo prevé situar sus ingresos en torno a 35 millones de euros en 2026, con un EBITDA superior a los 6 millones.

Este crecimiento se apoya en una estrategia de adquisiciones selectivas. En la última década, Kymos ha reforzado su presencia internacional con compras en Italia (2016), donde adquirió a Pharmaprogress, y Alemania (2020), con la compra de Prolytic GmbH, además de abrir una filial en Seúl (Kymos Yuhan Hoesa) en 2025 para acercarse al mercado asiático. Actualmente, el grupo opera tres laboratorios en Europa y presta servicios analíticos y bioanalíticos a compañías farmacéuticas y biotecnológicas en distintos mercados internacionales.

La adquisición de Particle Analytical no solo amplía la huella geográfica de Kymos, sino que refuerza su posicionamiento en áreas de alta complejidad técnica, un factor clave en el negocio de las CRO. La empresa danesa, con sede en el entorno de Copenhague, aporta capacidades avanzadas en técnicas como difracción láser, análisis térmico o difracción de rayos X, esenciales en el desarrollo y control de medicamentos.

Con una facturación anual de 2,5 millones de euros, Particle Analytical ha sido reconocida en dos ocasiones como una de las compañías de mayor crecimiento en Dinamarca y cuenta con certificaciones regulatorias internacionales, incluyendo estándares europeos y supervisión de la FDA.

Un modelo basado en innovación y biológicos

Fundada en 2001 y establecida, primero, en el Parc Científic de barcelona, la empresa se especializó desde un primer momento en el desarrollo farmacético, es decir, en el proceso que va desde los ensayos iniciales en laboratorio hasta la comercialización. El sato lo dieron en 2011, cuando asumieron el equipo de inmunología de la francesa Ipsen Pharma. Según los últimos datos compartidos por la compañía, de 2021, la empresa actualmente está formada por 14 departamentos y 170 profesionales.

EN los últimos años, la compañía ha orientado su actividad hacia segmentos de alto valor añadido, por lo que proximadamente el 50% de su negocio está vinculado a productos biológicos y terapias avanzadas, un ámbito en rápida expansión dentro de la industria farmacéutica.

Noticias relacionadas

Con la compra danesa, la compañía da un paso más en su objetivo de consolidarse como una de las CRO independientes más dinámicas de Europa, combinando crecimiento orgánico, adquisiciones y especialización científica.