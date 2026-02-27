Exención del IRPF
Así afecta el IRPF a las pensiones de jubilación: porcentajes y casos en los que no se aplica
El porcentaje de IRPF en las pensiones de jubilación se calcula teniendo en cuenta factores como el importe bruto anual, circunstancias personas y familiares, así como los ingresos
¿Cómo va a quedar mi pensión este año 2026?
A la hora de realizar la declaración de la renta, es muy importante saber que las pensiones de jubilación se consideran rendimientos del trabajo, y por ello, se le puede aplicar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Básicamente, la Seguridad Social puede aplicar una retención mensual sobre el importe de la pensión.
De hecho, esta retención puede variar en función de la cuantía, circunstancias personales y familiares del pensionista. Por ello, es muy importante comprender cómo se calcula este porcentaje, y así saber cuánto se cobra al mes, evitar imprevistos y planificar los ingresos durante la jubilación.
Algunas pensiones no necesitan tributar
Como hemos mencionado, la pensión de jubilación forma parte de los rendimientos del trabajo y, por tanto, debe someterse al mismo sistema de retenciones que los sueldos. Aunque también existen casos de pensiones que no tendrían que tributar el IRPF.
Estas exenciones del IRPF se aplican en función del tipo de la pensión, y de no la cuantía. Los casos más claros serían los de pensiones de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, así como las de orfandad o en favor de familiares, e incluso las prestaciones por actos de terrorismo.
Cómo se aplica la retención del IRPF
El porcentaje de IRPF aplicado sobre la pensión varía en función del importe anual bruto, es decir, cuanto mayor sea la pensión, mayor será también el tipo de retención:
- Menos de 12.000 euros: Retención mínima, cercana al 1%
- Entre 12.001 y 18.000 euros: Entre el 2% y 3%
- Entre 18.001 y 24.000 euros: En torno al 8% - 8,7%
- Entre 24.001 y 30.000 euros: Alrededor del 11% y 12%
- Más de 30.001 euros: Superior al 15%
Aun así, estos porcentajes pueden variar, ya que en el cálculo final se tienen en cuenta otros elementos, como los mínimos personales y familiares, reducciones por edad o discapacidad, así como la existencia de otros ingresos.
Qué jubilados están libres del IRPF
Si hablamos de pensionistas, no todos están obligados a presentar la declaración de la renta. En los casos donde el jubilado recibe solo una pensión pública y no supera los 22.000 euros mensuales, entonces no es necesario declarar, a menos que quiera solicitar una devolución.
Por otro lado, si el pensionista obtiene ingresos de más de un pagador, por ejemplo si recibe pensión pública y pensión privada a la vez. En este caso, si la suma de los pagos del segundo y otros posibles pagadores supera los 1.500 euros mensuales, entonces este límite desciende hasta los 14.000 euros.
Los especialistas en pensiones señalan que estos umbrales se suelen mantener estables, buscando simplificar el cumplimiento fiscal para pensionistas con rentas más bajas. En todo caso, las autoridades recomiendan estar atentos a posibles modificaciones en la normativa e informarse de manera responsable.
