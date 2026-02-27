Aleix Villegas, responsable del embalse de la Baells: "Porque ahora tengamos mucha agua no significa que no volvamos a tener una sequía"

Aleix Villegas es el responsable del embalse de la Baells. Junto con dos técnicos, revisan a diario el estado de las instalaciones. Este mantenimiento milimétrico le hace sentirse totalmente convencido de la seguridad de la presa, pese a entender el respeto de quien vive a orillas del Llobregat, más allá del pantano. Sea como sea, cree que la evolución de los 50 años de trayectoria del embalse han convertido el espacio en un referente en el territorio, con una población que ha aprendido a valorarlo y hacerlo suyo.

¿Cuál es su función como responsable?

Me encargo de coordinar las tareas que se deben hacer cada día en la presa para garantizar su óptimo funcionamiento. Además, como el equipo no es muy grande, porque somos tres personas, también doy apoyo a los técnicos para que salga el trabajo.

¿En qué consisten estas tareas diarias?

Nuestros trabajos se pueden resumir en dos grandes bloques. Uno es el del mantenimiento, que incluye acciones como verificar que las compuertas funcionen, que los motores funcionen, que los filtros no estén sucios, que el aceite esté bien, arrancar grupos electrógenos o, incluso, comprobar los taludes del embalse. Y el otro gran bloque es el que se parece al trabajo de un médico, que te mira por fuera y por dentro. Nosotros también hacemos estas comprobaciones, primero revisando las cosas que se pueden ver a simple vista, como fisuras, humedades o si algún bloque se ha movido un poco, y después observando todos los aparatos de dentro de la presa. Estamos al tanto de la solidez del conjunto de la presa, de la buena interacción de los bloques de la pared, de la buena canalización del agua y muchos otros aspectos. Por todo ello, tenemos entre 600 y 700 puntos de conexión que nos permiten saber, con precisión, cómo se encuentra de salud por dentro.

¿Y cuál diría que es el estado de salud de la Baells?

La presa no está bien de salud, está excelente. Debemos pensar que, a medida que van pasando los años, la manera de intervenir en el mantenimiento de una presa evoluciona también. Si hace 50 años vieran todas las herramientas que tenemos ahora, no se lo creerían. Insisto, el estado de la Baells es excepcional y yo, que he estado en varias presas, te diría que es de las que está mejor. De hecho, hace un par de semanas vino una pareja de Cal Rosal que, como toda la gente de aguas abajo, le tiene más respeto y lo miraban porque está lleno. Les dije que yo preferiría estar al pie de la presa, justo debajo de la pared, que estar en medio de las Rambles de Barcelona. Estoy plenamente seguro de que esto aguanta y de que funciona bien, así que la gente puede estar muy tranquila, porque hoy en día no hay peligro.

¿Perciben esta inquietud de ciertos colectivos?

Cuando montamos las sirenas para alertar de las incidencias lo vimos. Esta gente, por ejemplo y como he dicho, de Cal Rosal, miran el embalse con un poco de, quizá no miedo, pero sí prudencia. Tienen una masa de agua importante justo encima, así que es natural.

Y, en términos generales, ¿cuál es la relación de los berguedans con el pantano?

Creo que la gente ya percibe el embalse como una extensión de su casa. En verano, mucha gente viene a bañarse o a navegar en barca. E incluso, la gente de Sant Salvador, que son los que se tuvieron que ir de su casa, pienso que también lo sienten suyo. Yo no estaba cuando construyeron la presa, pero hablando con quien lo vivió, encuentro que han ido viendo la parte positiva y es la que sacan de toda la experiencia. En general, en Cercs, pienso que ya entienden el embalse como una opción más, porque al final, el pantano está ahí, así que más vale tomárselo por la parte positiva y aprovecharlo tanto como puedan. Podrías pensar que tener esto en tu territorio puede provocar que la gente le dé la espalda, pero con el paso de los años, han aprendido a ponerse de cara. En todo caso, esta es también una de las funciones que tiene la Baells.

¿Cuáles son estas funciones?

La principal es almacenar agua. Esta es la función con la que se construyó esta presa. Otra es ayudar con las avenidas, es decir, que si nos viene una lluvia fuerte, podamos parar el golpe y aguas abajo no sufran tanto esta entrada de agua. Por ello, ahora que está lleno, debemos ser mucho más prudentes y estar mucho más atentos con los niveles, para que podamos asumir una posible entrada de agua súbita e importante. Una tercera función es velar para que el río tenga un caudal ecológico y, en el caso de la Baells, aprovecharlo para generar una energía más limpia porque hay una central hidroeléctrica. Y finalmente, está esta función social, como explicaba. Es verdad que la presa es muy bonita, que todo el mundo se ha habituado y que la gente está contenta cuando el pantano está lleno, pero la realidad es que hubo un impacto. Debemos pensar que aquí debajo había una población que se tuvo que trasladar y la comarca perdió el Carrilet, así que, en la medida de lo posible, se intenta devolver. Por este motivo, cuando nos proponen acoger alguna actividad que no afecte a la seguridad de la presa, que es primordial, siempre se dan los permisos. Es decir, ya que tienes una masa de agua, intentas poder explotarla con servicios lúdicos para la población, y así intentar hacer un poco las paces.

¿Cómo se enfoca el futuro de la Baells?

Por la parte técnica, pienso que debemos seguir la línea que tenemos ahora, de hacer un mantenimiento atento, exigente y mejorarlo siempre que podamos. Y de la parte de la ciudadanía, hace falta que hagamos pedagogía y dejar muy claro que, porque ahora tengamos mucha agua, no significa que no volvamos a tener una sequía. Todo son ciclos y debemos ser conscientes de que no podemos empezar a malgastar agua. No podemos olvidar la experiencia de los últimos años.