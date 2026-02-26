Veolia reivindica su “mejor propuesta de valor” en el gran concurso del agua del área de Barcelona

La multinacional francesa Veolia ha puesto en valor este jueves su posición para el concurso del servicio de agua en ocho municipios impulsado por el Área Metropolitana de Barcelona, uno de los mayores contratos del sector en la última década. El director en España, Daniel Tugues, ha asegurado que la empresa concurrirá con una oferta basada en su implantación local y en capacidades del grupo a escala internacional.

“Es evidente que es un contrato que va a ser altamente competido. Yo creo que es el mayor contrato que sale, a lo mejor en 10 años, en el mundo del agua”, ha afirmado. En este contexto, ha defendido el conocimiento del territorio como uno de los principales argumentos de la compañía: “El Àrea Metropolitana de Barcelona tiene 36 municipios y nosotros operamos el servicio de agua en 30 de ellos. Nadie conoce mejor este territorio ni sus necesidades”, ha reivindicado en un encuentro telemático con varios medios de comunicación para valorar los resultados de Veolia del 2025, hechos públicos este jueves.

Sin conflicto judicial

Tugues ha insistido en que la empresa confía en su propuesta: “Nosotros vamos a competir convencidos de que tenemos la mejor propuesta de valor para el Área Metropolitana”. Según ha revelado, la oferta incorporará soluciones del grupo aplicadas en otros mercados cuando puedan ser útiles para Barcelona.

Vista general de una desalinizadora de Veolia. / 'activos'

Sobre el proceso de licitación, el directivo ha indicado que, por ahora, no se ha abierto un frente judicial. “Hubo un estudio de viabilidad, una decisión de licitar, aparecieron unos pliegos y, hasta donde yo sé, nadie los ha impugnado”. En este sentido, añadió que la compañía no tiene interés en llevar el proceso a los tribunales, aunque dejó abierta esa opción si fuera necesario: “Nosotros desde luego no tenemos ningún interés en judicializar, lo que no quiere decir que, si vemos cosas raras, no nos defendamos”.

Ritmo a las administraciones

Tras el concurso, Tugues se refirió a la evolución de Aigües de Barcelona y a los proyectos vinculados a la reciente sequía. La compañía mantiene, dijo, “un optimismo moderado” sobre el desarrollo de la actividad, condicionado al ritmo de las administraciones públicas.

Recordó que, tras la sequía, se han planteado planes para que el suministro de agua de Barcelona sea menos dependiente del clima. “Estos planes están encima de la mesa. Todo lo que depende exclusivamente de nosotros está en ejecución a toda máquina” y ha alertado de que a pesar de que ahora no hay escasez de agua a la vista, es mejor construir las infraestructuras hídricas pendientes para no sufrir en el futuro.

Estelle Brachlianoff, consejera delegada de Veolia / EP

Adquisiciones en España

En paralelo, el grupo continuó en 2025 con su estrategia de adquisiciones en España, con cinco operaciones por unos 45 millones de euros. Entre ellas figuran Villa Flores Martín, centrada en electrificación; Girolan, especializada en soluciones energéticas como la aerotermia; y EcoWorm, que refuerza la actividad en biomasa.

El plan se completó con dos compras en el ámbito de tecnologías y servicios de agua para clientes públicos y privados: Tecnoambiente, con la que la compañía ya colaboraba, y Fugacua, dedicada a la detección y reparación de fugas en el interior de viviendas, un ámbito que complementa el negocio concesional del grupo.