Veolia gana 1.643 millones en 2025 y supera previsiones, con España como mercado clave

La multinacional francesa Veolia cerró 2025 con resultados récord y por encima de sus propias previsiones, impulsada por el crecimiento internacional y por las áreas consideradas estratégicas, como tecnologías del agua, gestión de residuos peligrosos, bioenergía y eficiencia energética. Según el comunicado anual publicado este jueves, la compañía obtuvo un beneficio neto recurrente de 1.643 millones de euros, un 9,1% más a tipo de cambio constante respecto al año anterior. El EBITDA alcanzó los 7.050 millones de euros, frente a los 6.788 millones de 2024.

El grupo ha destacado que 2025 ha sido “un año clave”, con todos los objetivos anuales alcanzados o superados y con un fuerte cuarto trimestre que consolidó el crecimiento. La compañía atribuye estos resultados a la demanda de soluciones vinculadas a la transición ecológica y a su modelo que combina tecnología global con presencia local en múltiples mercados.

Logo of Veolia / STEPHANE MAHE

Además, Veolia ha asegurado que el plan estratégico GreenUp ha arrancado con fuerza y que el objetivo de rentabilidad sobre el capital empleado (ROCE) se ha alcanzado dos años antes de lo previsto, situándose en el 9,4% después de impuestos. En paralelo, el grupo ha acelerado la transformación de su cartera de negocios con adquisiciones relevantes en Estados Unidos en el ámbito de tecnologías del agua y residuos peligrosos (como la de la potente Clean Earth en noviembre por 3.000 millones de dólares), con el objetivo de reforzar su perfil tecnológico y su presencia internacional.

España gana peso en la estrategia

España se mantiene como uno de los mercados prioritarios para la compañía dentro de su crecimiento en Europa, algo que el director de Veolia en España, Daniel Tugues, ya había revelado en diciembre. En los últimos meses, el grupo ha reforzado su presencia con inversiones y adquisiciones de empresas especializadas, en línea con su estrategia de ampliar capacidades en gestión de agua, residuos y soluciones de descarbonización para ciudades e industria.

La compañía, que participa o posee un centenar de firmas en el Estado, entre ellas Agbar y Aigües de Barcelona, también está desplegando proyectos vinculados a la transición energética y la economía circular, ámbitos que el grupo considera claves para el crecimiento en los próximos años.

Vista general de una desalinizadora de Veolia. / EP

Perspectivas para 2026

De cara a 2026, Veolia prevé mantener una trayectoria de crecimiento apoyada en la demanda de soluciones ambientales y en el desarrollo de nuevas tecnologías, tal como ya había expuesto su consejera delegada, Estelle Brachlianoff, en el estreno de la planta de Poznan (Polonia) en diciembre. La empresa considera que el avance del plan GreenUp y la expansión internacional permitirán seguir aumentando ingresos y rentabilidad.

El grupo también ha anunciado en el mismo comunicado una propuesta de aumentar el dividendo hasta 1,50 euros por acción, junto a un programa de recompra de acciones destinado al plan de accionariado para empleados.