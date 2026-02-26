Stellantis confirma un batacazo de 22.300 millones en pérdidas en 2025

Stellantis ha comunicado los resultados del pasado año. Y como adelantó el grupo a comienzos de mes, el freno impulsado por el CEO, Antonio Filosa, a los planes del coche eléctrico deja un batacazo histórico para el fabricante: pérdidas por valor de 22.300 millones de euros frente a los 5.520 millones del año pasado.

Stellantis ha informado que durante el pasado curso las ventas cayeron solo un 2%, hasta los 153.500 millones de euros. Una caída que achaca a "los efectos negativos del tipo de cambio y también a la caída de los precios netos en el primer semestre de 2025". Una caída que se vio parcialmente compensada "por un mayor volumen y una mejor combinación de productos".

En cuanto a las pérdidas, la compañía recuerda que viene derivada por unos gastos extraordinarios de 25.400 millones de euros «relacionados principalmente con un profundo cambio estratégico para satisfacer las preferencias de los clientes y reflejar los cambios en los marcos normativos». Se refiere al frenazo al eléctrico, que se confirmará el próximo 21 de mayo con la presentación del próximo plan estratégico, en el que los expertos pronostican un mayor esfuerzo en el terreno de los híbridos.

"En 2026, la creciente ola de productos de Stellantis está ampliando la cobertura del mercado y apuntando a nuevas oportunidades de crecimiento rentable", apunta el grupo, que cita ejemplos en Europa. Por ejemplo, cita los modelos el Citroën C5 Aircross y el Jeep Compass eléctricos o el Fiat 500 Hybrid.

Stellantis explica también que la pérdida operativa ajustada fue de 842 millones de euros y que los flujos de caja industriales libres fueron negativos en 4.500 millones de euros.

En estos resultados, Antonio Filosa aprovecha también para diferenciar su gestión de la anterior, pilotada por Carlos Tavares.

Así, destaca que en el segundo semestre, el primero en el que dirigió por completo la compañía, "se observaron mejoras en el crecimiento de los ingresos", con un aumento interanual del 10 % en los ingresos netos. También ensalza una mejoría en el flujo de caja, que aunque sigue siendo negativo en 1.500 millones de euros, "representa una mejora de aproximadamente el 50% en comparación con el primer semestre de 2025, y del 73% en comparación con el segundo semestre de 2024".

Noticias relacionadas

"En la segunda mitad del año comenzamos a ver los primeros signos positivos de progreso con los primeros resultados de nuestra campaña para mejorar la calidad, la sólida ejecución de los lanzamientos de nuestra nueva ola de productos y el retorno al crecimiento de los ingresos. En 2026 nos centraremos en seguir cerrando las brechas de ejecución del pasado, lo que dará un nuevo impulso a nuestro retorno al crecimiento rentable", apunta Filosa.