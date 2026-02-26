Grifols dispara su beneficio un 156% en 2025 tras facturar 7.500 millones de euros

Si el objetivo es contarle al mundo que no son lo que Gotham les acusó de ser, las maniobras van por buen camino. Grifols ha elevado sus ingresos hasta los 7.524 millones de euros, este 2025, y ha más que duplicado sus ganancias (+156%) hasta alcanzar un beneficio neto de 402 millones de euros. Lo primero implica superar por cuarto año consecutivo su récord de facturación. Lo segundo, afianzar el mensaje de que esta compañía farmacéutica catalana está en un momento de solidez económica.

En este sentido, la nota en la que la empresa difunde estos resultados destaca que el incremento de las ventas es de un 7% a tipo de cambio constante (es decir, sin tener en cuenta la fluctuación de las divisas) y de un 9% en términos comparables (si la estructura de la compañía no hubiese mutado ni un poquito); que el 'ebitda' (resultado al que hay que descontar impuestos o amortizaciones, pero que muestra cuan rentable es el negocio) crece también casi un 6% a tipo de cambio constante hasta los 1.800 millones de euros; que la ratio de apalancamiento (el indicador que mide el endeudamiento de una empresa en relación con sus fondos propios) es de 4,2 veces el 'ebitda', es decir, cuatro décimas mejor a la del año pasado; o que el flujo de caja libre antes de fusiones y adquisiciones y antes de dividendos ascendió en 200 millones de euros hasta rozar los 470 millones de euros.

Lo único menor, según el resumen de los indicadores más relevantes, son el margen bruto (38%) y el margen del ebitda ajustado (24%), siendo ambos porcentajes 70 y 40 puntos básicos más pequeños que en 2024, respectivamente.

Remuneración de los consejeros

"Ha sido un año de ejecución sólida en un entorno complejo –afirma el consejero delegado de Grifols, Nacho Abia, en el comunicado de los resultados–. Hemos reforzado nuestras franquicias clave, mejorado la generación de flujo de caja libre y consolidado nuestro balance con un claro foco en el desapalancamiento, posicionando a la compañía para seguir creando valor para todos nuestros grupos de interés".

Este directivo cobró 3,5 millones de euros por su trabajo al frente de Grifols el año pasado, según uno de los documentos remitidos este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Se trata, sin embargo, de un 17% menos de lo que se llevó en 2024, una dinámica que se replica y de forma mucho más notoria en otros casos. Raimon Grifols Roula o Victor Grifols Deu, por ejemplo, obtuvieron una remuneración de casi 4 millones de euros cada uno en 2024, y en 2025, están sobre los 129.000 euros.

Hitos del 2025

Lo cierto es que Grifols ha tenido un 2025 repleto de movimientos clave. Se ha estrenado en el cargo una nueva presidenta que es nada más y nada menos que la exministra finlandesa Anne-Catherine Berner; la compañía ha recuperado la política de reparto de dividendos, y ha logrado que el precio de su acción suba un 12% en un año. Sigue lejos, eso sí, de donde estaba antes de que estallara el escándalo provocado por el informe Gotham. Este mismo jueves, por cierto, ha declarado en la Audiencia Nacional el fundador de este fondo de inversión, acusado de haber mentido al asegurar que Grifols manipulaba su contabilidad.

De 2025 también quedará que se hayan calmado las aguas entre la familia fundadora y los fondos de inversión con más peso dentro de su capital tras esta crisis, el anuncio de una inversión de 160 millones de euros para ampliar las instalaciones de Parets del Vallès (Barcelona) con una nueva planta, el aumento de la capacidad de producción en Estados Unidos, o la construcción de unas instalaciones en Egipto que permiten al grupo, por primera vez, trabajar con plasma obtenido localmente, sin tener que importarlo. Es, de hecho, el primer ecosistema de plasma totalmente integrado y certificado por la EMA en África y Oriente Medio. Como colofón, Grifols empieza 2026 con la noticia de que Moody's ha mejorado su calificación crediticia de B2 a B1.

Propósitos para 2026

En esta línea, la farmacéutica catalana ha apuntado las líneas en las que se va a centrar este 2026. Además de en ejecutar la siguiente fase industrial de Egipto, Grifols priorizará –dice– mejorar sus márgenes para seguir haciendo crecer el 'ebitda', ampliar la generación de flujo de caja libre y avanzar en su proceso de desapalancamiento.

El director financiero de esta empresa especializada en hemoderivados, Rahul Srinivasan, ha asegurado que confía "plenamente" en "la estrategia y el posicionamiento altamente diferenciados de Grifols, fruto de muchos años de trabajo, que respaldarán el crecimiento continuado del 'ebitda', impulsado por la mejora de márgenes, una mayor generación de flujo de caja libre" y "el avance" en su senda de desapalancamiento.