Rafael Serra, elegido nuevo presidente de la patronal de agencias de viaje Acave

Rafael Serra, de la empresa Temps d’Oci, ha sido elegido este jueves nuevo presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) durante los próximos cuatro años, tras imponerse a la candidatura del hasta ahora presidente, Jordi Martí, en las elecciones para la nueva junta directiva, el órgano de gobierno de la entidad, según un comunicado.

Entre las propuestas estrellas de Serra se incluye el reingreso de la entidad en la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), además de apostar por un "cambio completo" en la forma de entender la asociación, centrándose en un modelo de liderazgo compartido que responda a los retos más urgentes que afrontan las agencias, siendo el mayor de ellos la digitalización y las nuevas oportunidades y amenazas que presenta la inteligencia artificial.

En este ámbito, pone sobre la mesa una línea de trabajo práctica con los asociados, ofreciéndoles programas de formación y capacitación en el ámbito de la inteligencia artificial.

El nuevo presidente de Acave ha puesto en valor el trabajo realizado por la anterior junta directiva y ha asumido la "complejidad" del momento en que está inmerso el sector de las agencias de viajes.

"Soy el catalizador de un equipo de 20 personas que son unos auténticos cracks y estoy convencido de que nos darán muchas sorpresas positivas para el sector en estos próximos meses y años", ha señalado.

Nueva junta directiva

En consecuencia, la nueva junta directiva presidida por Serra se compone de la siguiente manera: la vicepresidenta primera, Rosó Morlà (RACC Travel); el vicepresidente de innovación y sostenibilidad, (futuro comité de comunicación, tecnología, sostenibilidad y juventud), Carles Carrión (Kareba); la vicepresidenta de touroperación, Montse Bea (Kaluma); el vicepresidente de 'corporate', Jordi Viñolas (Viatges Viñolas); el vicepresidente de receptivo, Edu Kirchner (Cicloturisme); y el tesorero, Josep Sala (Tarawa).

Asimismo, participarán como vocales: Guillem Abellán (Ganesha), Ester Mestres (Viatges Mestres), Andrea Ragione (Kananga), César Herrero (Catai), Sayed Gomàa (Image Tours), Arnau Boronat (Pol Viatges), Guillem Gomis (Watatu), Natalia Palit (Hidden Corners), Julià Montero (Zero Limits), Núria Martí (Pirineu Emoció) y David Valderrama (Aeromon).

De esta manera, Jordi Martí pone fin a su trayectoria en Acave, después comenzar su andadura en la entidad desde 2006 como vicepresidente primero y ostentar el cargo de presidente en sustitución de Martí Sarrate a partir de 2022.

La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe) es la patronal de agencias de viajes de ámbito estatal con sede en Catalunya. Cuenta con aproximadamente 450 asociados y alrededor de 1.000 puntos de venta en toda España. Forman parte de la asociación agencias de las diferentes tipologías: emisoras vacacionales y corporativas, tour operadores, receptivas de costa y de ciudad, agencias online y de cruceros.