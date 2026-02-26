Lleida invierte 145 millones en su primer parque comercial para competir con Barcelona y Zaragoza

El fondo inmobiliario Eurofund Group y la división española de Frey, empresa de origen francés especializada en grandes espacios de compras y ocio, se han comprometido a invertir 145 millones en el futuro Shopping Promenade Lleida, un parque comercial que dará empleo a unas 1.400 personas y que aspira a retener los alrededor de 400 millones de euros que los leridanos se gastan ahora anualmente en realizar sus compras en centros de fuera de la ciudad, principalmente en la ciudad de Barcelona o en el popular Puerto Venecia de Zaragoza.

El futuro complejo, situado en una zona de expansión urbanística de la capital leridana, conocida como Torre Salses, ha colocado este jueves su primera piedra, con el objetivo de que las obras, que deberían empezar en unas semanas, estén definitivamente finalizadas en 2027, según ha adelantado el director general de Eurofund Group, Ion Saralegui. Tanto el alcalde de la ciudad, Fèlix Larrosa, como los promotores han defendido la inversión que han calificado de "apuesta por el crecimiento económico, comercial, urbano y sostenible de Lleida", pero que ha recibido duras críticas por parte del pequeño comercio local. De hecho, el proyecto ha estado bloqueado desde su aprobación inicial en 2019 por distintas instancias judiciales.

El modelo del Promenade Shopping previsto en Lleida se ajusta al que Frey ha desarrollado ya en diversas ciudades francesas, "abierto e integrado, concebido como un destino vivo que combina tiendas, restauración, ocio y espacios sociales", ha detallado Thibault Coatanea, responsable de la compañía en España. El de Torre Salses ocupará una superficie de 56.000 metros cuadrados.

La urbanización del entorno

Para poder facilitar el acceso hasta él (el lugar se encuentra a las afueras, a una hora a pie desde el centro de la ciudad de Lleida), Frey y Eurofund Group han anunciado que, dentro de esta inversión, se destinarán 9,8 millones de euros a actuaciones de infraestructuras para asegurar la movilidad, urbanización y accesibilidad, incluyendo el vial de Víctor Torres, que conectará Promenade con el núcleo urbano.

El alcalde Larrosa ha insistido en que este proyecto no es "excluyente con otros modelos de comercio que ya existen en la ciudad" y ha recordado que, en la zona en la que se va a ubicar el nuevo complejo, "ya estaba prevista la construcción de una nueva zona residencial, con 1.500 viviendas, que no llegó a construirse porque quedó frustrada con la crisis de 2008".