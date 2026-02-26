Ferrovial ficha como consejera a Elisenda Bou-Balust (Apple), referente del mundo 'startup' catalán
Apple adquirió Vilynx, la tecnológica que co-fundó, en 2020
La compañía propone renovar a Ignacio Madridejos Fernández como consejero delegado
El consejo de administración de Ferrovial ha propuesto como consejera a la exdirectiva de Apple, Elisenda Bou-Balust (Barcelona, 1986) una estrella del ecosistema tecnológico catalán, según ha informado el gigante de infraestructuras a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves. El nombramiento de Bou-Balust quedará pendiente del visto bueno de los accionistas del grupo el próximo 9 de abril en Ámsterdam. Bou-Balust ascendió al mundo de las 'startups' tras cofundar la startup de inteligencia artificial (IA) Vilynx en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La empresa creció de forma tan veloz que fue adquirida por Apple en 2020. Vilynx fue la primera compra del gigante tecnológico en España, por 15 millones de dólares (13 millones de euros).
Elisenda Bou-Balust se ha doctorado por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y tiene una tesis de máster en Aeronáutica y Astronáutica del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT). En 2018, ganó el Premio Jove Empresari de Catalunya (AIJEC) por su labor con Vilnyx y posteriormente ganó el Premio Fundación Princesa de Girona Empresa en 2022, donde fue galardonada por ser "un referente mundial en ciencia y tecnología". Más allá de su brillante trayectoria académica, Bou-Balust también trabajó con la agencia aeroespacial la NASA y Google.
"Bou-Balust complementaría positivamente la composición general del consejo, aportando una perspectiva prospectiva y fortaleciendo los debates sobre la evolución digital y la evolución futura del mercado, y, en general, encajaría a la perfección en la política del consejo de admnistración", han subrayado desde Ferrovial.
El consejo también propondrá la reeleción de Ignacio Madridejos Fernández como consejero ejecutivo y también someterá a un voto la renovación de Philip Bowan, Juan Manuel Hoyos Martínez de Iruyo y Gonzalo Pedro Urquijo Fernández de Araoz como consejeros no ejecutivos.
Suscríbete para seguir leyendo
- España tendrá este año el fremanezumab, el primer fármaco contra la migraña pediátrica: una inyección una vez al mes
- La justicia condena al Gobierno de Ayuso a indemnizar con 3 millones a una empresa por un encargo de mascarillas del que luego se desentendió
- El consumo masivo de latas de atún salva a los españoles de suspender la asignatura del pescado
- Los científicos cuestionan que talar árboles sirva para tener más reservas de agua
- 70 años de la gran helada en España: del frío histórico de 1956 al calor inédito de 2026
- Casi mil multas en la primera semana de la nueva ordenanza de civismo en Barcelona
- Dos camiones quedan encallados durante más de siete horas en un acceso de la Ronda de Dalt
- Microplásticos en tumores de próstata: un estudio vincula la acumulación de residuos con el riesgo de sufrir este cáncer