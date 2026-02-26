Ferrovial ficha como consejera a Elisenda Bou-Balust (Apple), referente del mundo 'startup' catalán

El consejo de administración de Ferrovial ha propuesto como consejera a la exdirectiva de Apple, Elisenda Bou-Balust (Barcelona, 1986) una estrella del ecosistema tecnológico catalán, según ha informado el gigante de infraestructuras a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves. El nombramiento de Bou-Balust quedará pendiente del visto bueno de los accionistas del grupo el próximo 9 de abril en Ámsterdam. Bou-Balust ascendió al mundo de las 'startups' tras cofundar la startup de inteligencia artificial (IA) Vilynx en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La empresa creció de forma tan veloz que fue adquirida por Apple en 2020. Vilynx fue la primera compra del gigante tecnológico en España, por 15 millones de dólares (13 millones de euros).

Elisenda Bou-Balust se ha doctorado por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y tiene una tesis de máster en Aeronáutica y Astronáutica del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT). En 2018, ganó el Premio Jove Empresari de Catalunya (AIJEC) por su labor con Vilnyx y posteriormente ganó el Premio Fundación Princesa de Girona Empresa en 2022, donde fue galardonada por ser "un referente mundial en ciencia y tecnología". Más allá de su brillante trayectoria académica, Bou-Balust también trabajó con la agencia aeroespacial la NASA y Google.

"Bou-Balust complementaría positivamente la composición general del consejo, aportando una perspectiva prospectiva y fortaleciendo los debates sobre la evolución digital y la evolución futura del mercado, y, en general, encajaría a la perfección en la política del consejo de admnistración", han subrayado desde Ferrovial.

El consejo también propondrá la reeleción de Ignacio Madridejos Fernández como consejero ejecutivo y también someterá a un voto la renovación de Philip Bowan, Juan Manuel Hoyos Martínez de Iruyo y Gonzalo Pedro Urquijo Fernández de Araoz como consejeros no ejecutivos.