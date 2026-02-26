FCC gana 164 millones de euros en 2025, un 62% menos por extraordinarios, pero eleva un 6,9% su facturación

FCC obtuvo un beneficio neto atribuido de 164,4 millones de euros en 2025, lo que supone una caída del 62% respecto al año anterior, debido a algunos impactos extraordinarios como la escisión financiera de las áreas de Cemento e Inmobiliaria en noviembre de 2024.

El resultado también se vio afectado por las diferencias de tipo de cambio, así como por la dotación de provisiones en determinadas actividades y ajustes de inversión en activos de tratamiento de residuos en el área de Medio Ambiente en Reino Unido, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La cifra de negocio se situó en 9.700,1 millones de euros, lo que representa un incremento del 6,9%, impulsada por la contribución de las adquisiciones en Reino Unido, Estados Unidos y Francia en el área de Medio Ambiente, que creció un 9,1%, así como por el crecimiento orgánico experimentado en el resto de negocios.

Entre estos destaca Concesiones, con un crecimiento del 45,5%, que se explica por la puesta en marcha de nuevos contratos y el incremento del tráfico, seguido del negocio de Agua, que registró un avance de sus ingresos del 6,9%. El segmento de Construcción avanzó un 3,4%.

Por su parte, el resultado bruto operativo (Ebitda) fue de 1.419,1 millones de euros, un 1,1% menos por el ajuste efectuado en el área de Construcción durante el último trimestre, derivado del desarrollo de proyectos internacionales, tanto por la evolución de los ingresos según su grado de avance, como por la revisión de los costes estimados para su finalización.

A cierre del año, su cartera de proyectos alcanzaba los 51.607 millones de euros, un 11,4% por encima del ejercicio anterior, impulsada por Construcción y apoyada en gran medida por el aumento de la contratación internacional de grandes contratos de infraestructura.

En el plano financiero, recortó la deuda un 23%, hasta situarla en 2.301,8 millones de euros, pese a los 1.200 millones de euros destinados a inversiones netas, tanto a la renovación, desarrollo de nuevos contratos y adquisiciones en Servicios Medioambientales, y gracias a las plusvalías procedentes de la venta adicional de un 25% de la cabecera de Medio Ambiente por 1.000 millones de euros.

Por último, el patrimonio neto experimentó un aumento del 26,9%, hasta alcanzar los 4.743,2 millones de euros, gracias al ajuste del valor derivado del precio de venta de la participación minoritaria en Medio Ambiente.