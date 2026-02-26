Esta es la nueva prestación universal para la crianza que se propone reducir la pobreza infantil

En los últimos días, se ha vivido el anuncio de nuevas prestaciones económicas para la crianza. Esta medida habría sido propuesta por el Gobierno con la intención de disminuir la carga económica sobre las familias, apoyando la crianza en las familias más jóvenes y aumentando los niveles de natalidad en el país.

Esta ayuda se enmarca en un contexto donde los jóvenes se independizan cada vez más tarde, junto a unos salarios estancados que, en algunos casos, no pueden compensar los gastos diarios. De esta forma, cualquier opción que aporte mayor estabilidad económica, puede ser muy útil para las familias. Sin embargo, la medida todavía se encuentra pendiente de un acuerdo presupuestario para poder aprobarse.

Hasta 200 euros al mes por cada menor de edad

La tendencia general en muchas ciudades es que la proporción de personas mayores de 40 años sea superior que la de jóvenes. Por ello, se pondría en marcha la Prestación Universal por Crianza, dentro del Proyecto de Ley de Familias. Como hemos mencionado, los objetivos principales serían dar apoyo a las familias, fomentar la natalidad, mejorar la conciliación entre vida laboral y crianza, y reducir la pobreza infantil.

Las autoridades se habrían propuesto ofrecer ayudas económicas de 200 euros mensuales por cada hijo menor de 18 años. Según estima el Gobierno, aplicar esta medida supondría un gasto público de 19.276 millones de euros al año, es decir, el 2,76% del gasto público anual.

En cuanto a su impacto directo sobre los ciudadanos, los expertos señalan que esta prestación podría reducirse el nivel de pobreza extrema infantil hasta un 8%, es decir, seis puntos menos. Además, el porcentaje de menores en riesgo de pobreza infantil disminuiría del 29% hasta un 21%.

Otros permisos para apoyar la crianza

Por otro lado, podemos mencionar otras medidas que también buscan dar apoyo durante la crianza de los hijos. Uno de ellos podría ser el permiso parental para el cuidado de hijos o menores acogidos, aplicable a niños de 8 años como máximo y con una duración de hasta ocho semanas.

Aquí podemos mencionar también el permiso por nacimiento y cuidado del menor, que establece hasta 19 semanas retribuidas por cada progenitor. De hecho, el caso de las familias monoparentales sería aún más permisivo, alcanzando las 32 semanas.

Noticias relacionadas

En todo caso, estas medidas se plantean como un alivio para muchas familias, cuyos ingresos no les permite vivir de forma adecuada. Por ello, su despliegue se vuelve fundamental para la aprobación de futuras políticas orientadas a las familias y su desarrollo.