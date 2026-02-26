¿Cómo va a quedar mi pensión este año 2026?

La subida de las pensiones vuelve a estar en el alambre. Este jueves, el Congreso decide si convalida el real decreto-ley aprobado por el Gobierno para actualizar las prestaciones en 2026 conforme al IPC. En juego no solo está la revalorización del 2,7%, sino la seguridad jurídica de millones de pensionistas que quieren saber cuánto cobrarán este año y si el debate político puede afectar a su nómina.

El Ejecutivo aprobó en Consejo de Ministros un decreto específico para garantizar la actualización de las pensiones, separado del llamado "escudo social", tras el rechazo parlamentario de un paquete anterior más amplio. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la medida mantiene el compromiso de vincular las pensiones al IPC medio del año anterior, tal y como establece la reforma vigente del sistema.

¿Cuánto subirán las pensiones en 2026?

Si el decreto queda convalidado, las pensiones contributivas (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad) subirán de media un 2,7%. En términos prácticos:

Una pensión media de jubilación en torno a 1.400 euros mensuales ganaría cerca de 38 euros más al mes .

. En cómputo anual (14 pagas), el incremento rondaría los 530 euros.

En el caso de las pensiones mínimas, el alza es superior, dentro de la senda acordada para aproximarlas al umbral de pobreza. Las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital también experimentan incrementos más intensos, según las referencias oficiales difundidas por el Gobierno.

Desde la Seguridad Social se insiste en que la actualización está respaldada por la ley que garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas.

¿Qué pasa si el Congreso no lo convalida?

El punto crítico es la votación de este jueves 26 de febrero. Los reales decretos-ley deben ser convalidados en el plazo de 30 días por el Congreso. Si no prosperaran, decaerían sus efectos, lo que abriría un escenario de incertidumbre política y jurídica que obligaría al Ejecutivo a buscar nuevas fórmulas para asegurar la revalorización.

La ministra de la Seguirad Social, Elma Saiz, en el Congreso de los Diputados durante la sesión del 26 de febrero de 2026, donde se vota el llamado "escudo social" y la revalorización de las pensiones. / JESÚS HELLÍN - EUROPA PRESS

No obstante, las previsiones parlamentarias apuntan a que la subida de las pensiones cuenta con más apoyos que otras medidas incluidas en el escudo social, como la prórroga de la moratoria de desahucios, que genera mayor división.

Lo que debes tener en cuenta

Para el pensionista, la clave es clara. Si el decreto sale adelante, la subida se consolida con efectos económicos desde el 1 de enero de 2026, y se regularizarían las cantidades correspondientes. Si no, el debate volvería a la casilla de salida.

En un contexto de inflación moderada pero aún sensible en productos básicos, la actualización de las pensiones se ha convertido en uno de los ejes centrales del pulso político. Lo que se decide hoy no es solo una cifra porcentual, sino el mensaje sobre la estabilidad del sistema y la protección del poder adquisitivo de más de diez millones de personas.