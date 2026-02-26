Idescat
Nuevo récord de vacantes: 4 de cada 10 empresas en Catalunya manifiestan problemas para encontrar trabajadores
La proporción de compañías que dicen tener dificultades para cubrir puestos escala por quinto año consecutivo y afecta especialmente a industria y hostelería
El 45% de las pymes catalanas prevé vender más en 2026 y los salarios subirán más que los precios
Encontrar trabajadores cualificados ya es un problema para la mayoría de empresas de tal calado que repercute al mismo nivel en la cuenta de resultados que el aumento de competidores o la falta de demanda para sus productos. Y eso que la tasa de paro en Catalunya continúa anclada por encima del 8%, dos puntos por encima de la media europea. Las dificultades para cubrir vacantes marcan así un nuevo máximo histórico y crecen por quinto año consecutivo, según revela la encuesta de clima empresarial actualizada este martes por Idescat. Las compañías dedicadas a la construcción y la hostelería son los sectores más afectados.
Catalunya -al igual que el resto de España en este sentido- se está europeizando. Al menos en parte. Los problemas de selección de personal llevan siendo habituales en las principales economías europeas desde hace años y entre las empresas catalanas es una experiencia relativamente nueva. Como muestra, en 2013, justo cuando la economía empezaba a salir de la Gran Recesión, solo el 6,2% de las empresas manifestaba complicaciones para reclutar al candidato ideal para el puesto. En 2025, dicho porcentaje se ha multiplicado por seis, hasta el 38,6%. Nunca antes tantas compañías habían afirmado tener problemas de contratación, especialmente en la construcción, donde alcanzan el 61,5%, y la hostelería, donde ya son casi la mitad (47,5%).
Las empresas manifiestan un creciente problema para encontrar personal pese a que están subiendo los salarios más que los precios. En 2025, por ejemplo, los sueldos pactados por convenio colectivo en Catalunya registraron un incremento medio del 3,2%, frente a unos precios que aumentaron casi un punto por debajo (2,4%). La construcción es el sector con mayores problemas para encontrar gente y que, presumiblemente, precisará incorporar a mucho personal durante los próximos años debido a las jubilaciones previstas de los veteranos y la demanada creciente para atender las promesas de vivienda de las administraciones. Y el año pasado fue el que, de media, más subidó sus salarios: un 3,9% los firmados por convenio.
También es uno de los gremios que parte de una posición más baja en las escalas salariales. Según los últimos datos disponibles de la encuesta de estructura salarial del INE, el salario medio en la construcción es de 2.114 euros brutos al mes (12 pagas), un 7% por debajo de la media del conjunto de sectores. En la hostelería, el siguiente gremio con mayores dificultades para cubrir vacantes, el salario medio es de 1.476 euros brutos al mes (12 pagas), un 35% por debajo de la media.
