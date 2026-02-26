Dia vuelve a beneficios tras ganar 129 millones en 2025 y acelera su plan de aperturas y compras en España

Día ha vuelto a beneficios: cerró 2025 con unas ganancias de 129 millones de euros, dejando atrás las pérdidas de 60,8 millones del año anterior. La compañía asegura que el ejercicio confirma el paso a una nueva etapa de crecimiento y rentabilidad, apoyada sobre todo en el buen desempeño del negocio en España, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En 2025, las ventas netas del grupo continuado —España y Argentina— alcanzaron los 5.819 millones de euros, un 3% más. Las ventas brutas se situaron en 7.076 millones, con un avance del 2,5%.

En España, las ventas brutas bajo enseña subieron un 8,6%, hasta 5.565 millones, mientras que las ventas netas crecieron un 8%, hasta 4.616,4 millones. A su vez, las ventas comparables (LfL) aumentaron un 7,4%.

El Ebitda del grupo se elevó a 457,8 millones de euros, un 43% más que los 319,6 millones del ejercicio precedente. Día destaca que su negocio en España ha superado ampliamente los objetivos del primer año del plan estratégico. Tras abrir 94 supermercados de proximidad en 2025 —muchos de ellos en la Comunidad de Madrid (30)—, la cadena se prepara para acelerar la expansión en 2026. Para este año, se fija como metas mantener un crecimiento de las ventas comparables por encima del mercado, intensificar el ritmo de aperturas y seguir mejorando márgenes.

Además, la empresa afirma que seguirá atenta a posibles oportunidades estratégicas en el fragmentado mercado español para generar valor adicional, aunque siempre como complemento y sin apartarse del crecimiento orgánico previsto.

En el plano financiero, el flujo de caja operativo llegó a 301 millones de euros —incluyendo 33 millones por devoluciones fiscales en el primer semestre—, lo que permitió cubrir íntegramente 161 millones de inversión (‘capex’) y 61 millones de gastos financieros. Con ello, la deuda neta se redujo en 79 millones.

Argentina lastra a la compañía

En Argentina, las ventas fueron de 1.510 millones de euros, un 15% menos, afectadas por una caída del 10% en las ventas comparables (LfL) y por la depreciación del 40% del peso argentino en el periodo. Aun así, la compañía sostiene que la filial ha mostrado resiliencia en un contexto de fuerte contracción del consumo durante 2024 y la primera mitad de 2025, y confía en aprovechar una recuperación del consumo a partir de 2026 gracias a su posición, eficiencia operativa y disciplina financiera.

El consejero delegado, Martín Tolcachir, definió 2025 como un “punto de inflexión”: fue el primer año del Plan Estratégico 2025-2029, en el que, según indicó, han demostrado capacidad para acelerar el crecimiento y cumplir compromisos. También subrayó que los avances en España respaldan el modelo de proximidad y la estrategia centrada en el cliente, con crecimiento por encima del mercado y mejora de cuota.

En paralelo, el canal ‘online’ siguió actuando como palanca de crecimiento: en España aumentó un 13% frente a 2024 y alcanzó los 256 millones de euros en 2025.

Al cierre del año, Día contaba con 3.365 tiendas en total, 94 más que en 2024. De ellas, 2.358 estaban en España (1.512 franquiciadas) y 1.007 en Argentina (794 franquicias).