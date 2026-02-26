Adiós a comprar un piso entero: la tokenización inmobiliaria se dispara en España y apunta a 20.000 millones en 2033

En plena crisis de la vivienda con precios desorbitados, surge una oportunidad que cada vez está más en auge: la tokenización inmobiliaria. La idea de invertir en vivienda sin comprar un piso completo ya no es ciencia ficción cripto. Es una tendencia con cifras crecientes y proyecciones ambiciosas.

El mercado global de inmobiliario tokenizado podría alcanzar los 20.000 millones de euros en 2033, con un crecimiento anual superior al 21%, según un informe presentado este jueves por la consultora Inbusiness 5.0 en colaboración con la fintech española Reental. Pero, ¿qué significa exactamente tokenizar un inmueble?

¿Qué es la tokenización inmobiliaria?

La tokenización consiste en representar un activo físico —en este caso, una vivienda o un edificio— mediante "tokens digitales registrados en una blockchain" (cadena de bloques digital). Cada token equivale a una participación económica del activo. En la práctica, permite fraccionar la propiedad y que pequeños inversores entren con importes reducidos, a partir de 100 euros en algunas plataformas.

El fenómeno se enmarca dentro de los llamados Real World Assets (RWA), activos del mundo real llevados a infraestructuras blockchain. Este mercado superó los 25.000 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025, y el segmento inmobiliario ya concentra entre el 15% y el 20% del total.

Aunque todavía es pequeño frente al mercado inmobiliario global tradicional, valorado en más de 300 billones de dólares, el crecimiento es sostenido: de 2.200 millones de dólares en 2022 pasó a 3.500 millones en 2024, y podría rondar los 5.000 millones en 2025.

España acelera y busca liderazgo europeo

El informe subraya que España se ha consolidado como uno de los entornos más dinámicos de Europa en tokenización inmobiliaria. La entrada en vigor del reglamento europeo MiCA y el refuerzo supervisor de la CNMV han aportado mayor seguridad jurídica a un sector que nació en el ecosistema cripto.

En este contexto, Reental se ha convertido en uno de los casos más visibles: opera en seis países —entre ellos Estados Unidos y Emiratos Árabes— y alcanzó en 2025 los 100 millones de dólares de inversión acumulada en más de cien proyectos tokenizados.

Europa, no obstante, se mueve entre el liderazgo regulatorio y la fragmentación operativa. Países como Alemania o Luxemburgo han desarrollado marcos avanzados para valores digitales, mientras que Suiza (fuera de la UE) se ha convertido en jurisdicción habitual para estructurar proyectos por su claridad normativa.

Inteligencia artificial y edificios conectados

El siguiente salto tecnológico combina blockchain, inteligencia artificial e Internet de las Cosas (IoT). Algoritmos de valoración automática ya permiten ajustar el precio de los tokens en función de datos de mercado, ocupación o demanda, transformando un modelo tradicionalmente estático en uno dinámico y casi en tiempo real.

Sin embargo, esta evolución abre nuevos frentes regulatorios. El reglamento europeo de inteligencia artificial clasifica como "de alto riesgo" los sistemas que influyen en decisiones financieras automatizadas, lo que obligará a las plataformas a reforzar la trazabilidad y supervisión humana de sus modelos.

A corto plazo, el reto será ganar liquidez y estandarizar procesos. A medio, consolidar infraestructuras interoperables y atraer capital institucional. Si el sector supera estos desafíos, la tokenización podría dejar de ser una promesa tecnológica para convertirse en la forma estándar de representar el valor inmobiliario en la economía digital.