Cox dispara sus ingresos hasta los 1.140 millones y prevé cerrar la compra de Iberdrola México en marzo

El grupo de agua y energía Cox disparó sus ingresos un 62 % el año pasado, en el que registró una facturación de 1.140 millones de euros, impulsada por los nuevos contratos de su división de ingeniería, pero también por los mayores ingresos recurrentes que generan las plantas de energías renovables y desaladoras que incluye su cartera de activos.

De esta forma, la firma presidida por el alicantino Enrique Riquelme y que en 2023 se adjudicó los activos de la desaparecida Abengoa logra también un ebitda (beneficio de explotación antes de impuestos, gastos financieros e intereses) de récord, con 225 millones de euros (un 23 % más), que se traducen en un resultado neto de 69 millones de euros.

Unos resultados que dejan a la compañía con "un robusto balance" de cara a afrontar el plan de inversiones 2026-2028 presentado recientemente y también de cara al cierre de la compra de los activos de Iberdrola México, que prevé que se produzca este mes de marzo. Una operación con la que Cox prácticamente duplicará su tamaño.

"Los resultados anuales confirman la solidez del modelo de Cox: cerramos el ejercicio con ingresos, ebitda, beneficio neto y backlog (cartera de pedidos) récord, manteniendo una estricta disciplina financiera", señala el presidente de la firma, en un comunicado. "En este contexto, la operación en México es un hito: refuerza nuestra presencia en un mercado clave y acelera nuestra hoja de ruta internacional, aportando escala, nuevas oportunidades y mayor visibilidad de actividad futura", añade el ejecutivo.

Autorizaciones y financiación

De momento, la adquisición ya cuenta con las autorizaciones regulatorias, así como con una financiación asegurada por 2.650 millones de dólares (2.246 millones de euros) respaldada por entidades financieras internacionales de primer nivel.

El presidente de Cox, Enrique Riquelme, durante el Capital Markets Day que ha celebrado la empresa en Londres. En segundo plano, el CEO de la compañía, Nacho Moreno. / TIMOTHY COLEMAN

Una financiación que se completará a través de equity, con un importe de 850 millones de dólares, de los cuales Cox aportará entre 300 y 350 millones de dólares a través de fondos disponibles; mientras que entre 500 y 550 millones de dólares se articularán a través de capital híbrido procedentes de uno o dos de inversores de primer nivel.

Si se considera el perímetro pro forma, el grupo alcanzaría los 2.551 millones de euros en ingresos y 786 millones de euros de ebitda, multiplicando por dos y por tres respectivamente las cifras de 2025.

Nuevos activos

Más allá de la operación de México, en 2025 Cox ha realizado importantes incorporaciones a su cartera de activos y concesiones, en línea con su estrategia de aumentar sus ingresos recurrentes de cara al futuro, para estabilizar el flujo de caja. Entre los hitos más relevantes destacan la adquisición de dos activos solares en Panamá, que suman 24 megavatios; la ampliación de la planta desaladora de Agadir, en Marruecos, que alcanzará una capacidad total de 400.000 metros cúbicos de producción diaria de agua y 150 megavatios en energía eólica; y una nueva concesión de agua en Angola, con una capacidad de 100.000 metros cúbicos diarios.

En Ecuador, el grupo avanza con siete plantas solares, que añadirán 600 megavatios a su cartera, un sistema de almacenamiento BESS de 1.200 megavatios, y una concesión de línea de transmisión. Adicionalmente, en marzo se inició la construcción de la concesión de la línea de transmisión de 104 kilómetros en Brasil.

Enrique Riquelme, presente ejecutivo de Cox, durante su entrada a Bolsa. / Javier Barbancho

La división de activos ya genera un ebitda de 145 millones de euros, un 11 % más que en el ejercicio anterior, con un margen del 47 %, según la información facilitada por la propia cotizada.

Contratos

Por su parte, en la rama de servicios destaca su mejora operativa, que ha duplicado sus ingresos hasta los 830 millones y que se anota una mejora del ebitda del 54%, situándose en los 80 millones. La compañía, además, registra una cartera de pedidos pendientes de ejecución récord: creció un 43% frente a 2024, hasta situarse en los 3.189 millones de euros, lo que proporciona previsibilidad al negocio, según sus responsables. Cabe destacar que la cartera se ha cuadriplicado (319 %) desde 2023, cuando se situaba en los 769 millones.

En términos de apalancamiento, la ratio de deuda financiera neta total sobre ebitda es de 0,9x, mientras que el flujo de caja operativo alcanza los 127 millones de euros en 2025, con una ratio de conversión de caja del 56%, reflejando la mejora sostenida en la generación de caja del grupo.